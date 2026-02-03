Lidl abrirá tiendas en Torrevieja y Sagunt y modernizará la de Aldaia, con la creación de 44 empleos en total

Apertura de Lidl en Benicarló - LIDL

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lidl refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana con una inversión de 19,7 millones de euros y la creación de 44 nuevos empleos. Este impulso se materializa este mes con la apertura de nuevos centros en Torrevieja (Alicante) y Sagunt (Valencia), así como la modernización de su tienda en Aldaia (Valencia) dentro de su compromiso con la reactivación económica tras la dana.

En Torrevieja, el próximo viernes 20 se inaugurará el nuevo punto de venta en la avenida Desiderio Rodríguez, con horario de atención al público de 9 a 21.30 horas de lunes a sábado. Contará con una superficie de venta de más de 1.150 metros cuadrados, 74 plazas de aparcamiento y tres puntos de recarga de vehículos eléctricos, detalla la compañía.

En Aldaia, el mismo día se llevará a cabo la modernización de la tienda ubicada junto al centro comercial de la calle Comarques del País Valencià, 135. Esta apertura refuerza el compromiso de la marca con una de las zonas afectadas por la dana, donde en los últimos meses abrió un centro en Algemesí y reabrió los dos que se vieron afectados en Paiporta y Alfafar.

Tras la reforma, la tienda de Aldaia contará con una superficie de venta de más de 1.467 metros cuadrados, frente a los 980 m2 del anterior local, y 227 plazas de aparcamiento. Abrirá de lunes a sábado de 9 a 22 horas.

En Sagunt, una semana después, el viernes 27, Lidl inaugurará su nuevo supermercado en la avenida Palmosa, reconstruido íntegramente sobre la parcela del anterior establecimiento. Con una superficie de venta de más de 1.500 metros cuadrados y 128 plazas de aparcamiento --supone duplicar tanto el espacio como el parking anterior--, contará con tres puntos de recarga para vehículos eléctricos. Abrirá al público de lunes a sábado de 9 a 21.30 horas.

Los clientes podrán encontrar en estos nuevos establecimientos el surtido habitual de la compañía, complementado con una oferta de referencias regionales, exclusivos productos de bazar y semanas temáticas periódicas de alimentación internacional.

El despliegue de la cadena en la Comunitat Valenciana se integra en la hoja de ruta nacional de Lidl para su año fiscal (del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026), que contempla la apertura de unos 50 puntos de venta en toda España: 40 nuevos establecimientos y el resto modernizaciones y ampliaciones.

En el último ejercicio, la compañía generó un impacto de 981 millones de euros en el PIB valenciano, equivalente al 0,69% del total autonómico, y contribuyó a la creación de 20.520 empleos directos, indirectos e inducidos. Estas cifras sitúan a la Comunitat como la tercera autonomía con mayor impacto económico y laboral de Lidl en términos absolutos.

A nivel nacional, la cadena inaugurará 12 establecimientos en febrero, tras invertir 87 millones en siete comunidades autónomas. La puesta en marcha de estos puntos de venta generará cerca de 270 empleos estables y sumará casi 16.000 metros cuadrados de superficie comercial a una red que ya supera los 700 establecimientos en todo el país.