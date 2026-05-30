Los litorales de Valencia y Castellón registran la segunda noche tropical del año con mínimas de hasta 20,8ºC

Archivo - Varias personas caminan por la playa de la Malvarrosa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Los litorales de Valencia y Castellón han registrado la primera noche tropical del año con mínimas que en algunos puntos no han bajado de los 20,8º, según informa Aemet.

Las noches tropicales y tórridas en las ciudades mediterráneas están muy relacionadas con la presencia de un mar muy cálido. En estos últimos días de mayo se están registrando temperaturas de la superficie del mar de récord, sin precedentes en el mar Balear desde, al menos, 1940, señala el organismo estatal.

Hasta este año, la temperatura del mar más alta registrada en la boya de Valencia de en un mes de mayo era de 22,5°C. Desde hace dos días, "prácticamente no se baja de ese umbral", que hasta ahora era el récord, y en diversas ocasiones se han superado los 23°C.

Cabe destacar que, aunque desde hace doce días se está viviendo un "prolongado y anómalo" episodio, con temperaturas típicas de mitad de junio, ayer fue el día más cálido, con temperaturas equivalentes a un día normal de mitad de julio, y más de 36 °C en zonas bajas del prelitoral de Valencia.