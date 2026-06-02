La llegada de turistas internacionales a la Comunitat aumenta un 15,6% en abril con 1.463 millones de gasto

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VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana recibió un total de 1.292.672 turistas internacionales durante el mes de abril, lo que supone un aumento del 15,62% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.463 millones, un 16,63% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista que visitó la Comunitat Valenciana gastó al día 125 euros en abril, un 10,15% menos que el mismo mes del año anterior, y permaneció 9,1 días en la Comunitat Valenciana, un 12,27% más. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.132 euros, un 0,88% más que en abril del año anterior.

En lo que va de año hasta abril, 3.543.957 turistas han visitado la Comunitat Valenciana (+9,23%) y han dejado un gasto de 4.335 millones de euros (+8,46%).

En el conjunto de España hubo casi 26,6 millones de turistas internacionales durante hasta abril (+3,4% respecto al mismo periodo de 2025) que gastaron 36.703 millones de euros, lo que representa un avance interanual del 6,7%.

"Estos datos de abril confirman un primer cuatrimestre en el que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas", ha destacado el Ministerio de Industria y Turismo.

Los principales países emisores en los cuatro primeros meses del año fueron Reino Unido (con cerca de 4,9 millones de visitantes y un aumento del 2,5%), Francia (con más de 3,3 millones y una bajada del 1,8%) y Alemania (con cerca de 3,3 millones, un 2,8% menos).

También Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado entre enero y abril, con un 15,1% del total. Le siguieron Alemania (12,2%) y Francia (7,6%).

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las comunidades que más turistas recibieron fueron Canarias (5,7 millones y un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025), Cataluña (5,4 millones y un incremento del 0,8%) y Andalucía (4,2 millones, un 6,3% más), segida de la Comunitat Valenciana (3,5 millones).

En el primer cuatrimestre del año, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias (con el 23,8% del total), Cataluña (17,7%) y Comunidad de Madrid (16,3%).

El gasto total de los turistas internacionales en el cuarto mes del año 2026 ascendió a 11.686 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al mismo mes de 2025.

El gasto medio por turista fue de 1.291 euros, con un incremento anual del 2,1%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 1,4%, hasta los 189 euros.