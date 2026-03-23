Llorca afirma que aunque los Cofrades de Sagunto son una entidad privada "todos tenemos que trabajar hacia la inclusión"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la presentación del evento deportivo Spain Sail Grand Prix, en el Edificio Veles e Vents - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este lunes que aunque la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto (Valencia), que ayer volvieron a rechazar la presencia de mujeres en la Semana Santa, es "una entidad privada "todos tenemos que trabajar hacia la inclusión y la igualdad."

que tiene sus costumbres y tiene sus arraigos, también es cierto que em los tiempos en que vivimos, donde todos estamos impulsando la inclusión y la igualdad, pues todos tenemos que trabajar en esa dirección".

Pérez Llorca, en declaraciones a los medios, se ha referido así preguntado por la decisión de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt (València), que ayer votó mayoritariamente en contra de la modificación de sus estatutos impidiendo una vez más que las mujeres puedan participar en las procesiones en igualdad de condiciones que los hombres.

Así, ha reconocido que aunque "es cierto que es una entidad privada, que tiene sus costumbres y tiene sus arraigos", ha subrayado que "también es cierto que los tiempos nacionales que vivimos, donde todos estamos impulsando la inclusión y la igualdad, pues todos tenemos que trabajar en esa dirección".

Al respecto, ha recalcado que "siempre" aboga por la inclusión y la igualdad y ha asegurado que "esas son las políticas que hace el Consell de la Generalitat". Por ello, ha subrayado que "esa cuestión se tiene que solucionar en ese sentido" y en ese sentido ha apelado "al entendimiento y al diálogo".