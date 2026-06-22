Llorca, tras la condena a Ábalos: "Asistimos al principio del fin del sanchismo"

El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales, tras conocerse la condena al exministro de Transportes, el valenciano José Luis Ábalos, por el caso Mascarillas, sobre la que ha asegurado: "Yo creo que hoy asistimos ya al principio del fin, ahora sí, al principio del fin del sanchismo en España y del sanchismo en la Comunitat Valenciana".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, después de que el Tribunal Supremo haya condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Pérez Llorca, que este lunes ha visitado el municipio de Sant Joan d'Alacant por las fiestas de Fogueres, ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación que a Sánchez "no le queda otra" que adelantar los comicios y ha pedido "acabar cuanto antes con esta pesadilla" que, a su juicio, están "sufriendo todos los españoles".

El 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' valencianos se ha referido a Ábalos como "número dos de los socialistas valencianos, mano derecha en su día de Pedro Sánchez y mano derecha de Diana Morant en la Comunitat Valenciana".

Sobre la sentencia, el jefe del Consell considera que representa lo que se está "descubriendo cada día, cada semana, del 'modus operandi' que tenía el Partido Socialista en España y que también tenía en la Comunitat Valenciana", y cree que el fallo "habla por sí solo".

"Cuando se dio la moción de censura contra Mariano Rajoy, el ponente de esa moción de censura fue el señor Ábalos, y esa moción de censura estaba fundamentada con la corrupción. El Partido Socialista quería venir a cambiar las cosas y lo que se ha demostrado es que quería venir a aprovecharse de las instituciones y a sacar provecho propio", ha enfatizado.

CRÍTICAS A MORANT

Pérez Llorca ha apuntado que le preocupa "mucho" que el Partido Socialista "no" haya "cambiado de actitud, y menos los socialistas valencianos", y ha apuntado: "A cada procesamiento, a cada imputación, vemos cómo muchos dirigentes socialistas salen a cuestionar a los jueces, a cuestionar a la justicia, o incluso a defender a lo que, para todos, tenemos claro, que existen actividades irregulares".

El 'president' también se ha referido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant: "Y pongo otro ejemplo claro, Diana Morant, todos los días, poniendo en cuestión a los jueces y poniendo en cuestión, por ejemplo, las joyas que han detectado o que han descubierto la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero".

"¿Eso qué significa? Que no piden perdón, que no asumen sus responsabilidades y que siguen defendiendo lo que para cualquier español ya es indefendible", ha sentenciado el 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' en la Comunitat Valenciana.