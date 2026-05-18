Llorca confía en que "con entendimiento y diálogo se llegará al acuerdo" entre Educación y los sindicatos en huelga

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA/MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado este lunes su confianza en que "con entendimiento y diálogo se llegará al acuerdo" entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes, que están en huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana desde el inicio de la semana pasada.

Así lo ha manifestado el también líder del PPCV en Madrid, a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, a preguntas de los periodistas por si es optimista ante la reunión que mantienen este lunes por la tarde los sindicatos con la consellera de Educación, Carmen Ortí, para intentar llegar a un acuerdo.

Llorca ha defendido que "estas cosas se deben resolver con diálogo y entendimiento", y ha garantizado que "esa es la voluntad de la consellera y de todo el gobierno de la Generalitat". "Con entendimiento y diálogo se llegará al acuerdo", ha zanjado.

Los sindicatos docentes convocantes de la huelga indefinida en la educación pública valenciana (STEPV, CCOO PV, CSIF y UGT-PV) están citados a partir de las 16.00 horas de este lunes para intentar llegar a un acuerdo con la Conselleria de Educación.

Este pasado domingo, representantes de la Asamblea de Docentes de la comarca alicantina de la Vega Baja trasladaron sus reivindicaciones al 'president' de la Generalitat durante la romería de San Pascual celebrada en la pedanía de Orito, en la localidad alicantina de Monforte del Cid.

"Hablar y trabajar. Esa es la mejor manera de solucionar la situación de la educación en la Comunitat Valenciana. Siempre dispuestos al diálogo, porque solo hablando, escuchando y trabajando juntos podemos avanzar", escribió Llorca en un mensaje en redes sociales en el que compartió un vídeo sobre esta conversación.