Llorca cree que para solucionar el conflicto educativo y la huelga hacen falta "más cesiones por ambas partes"

Archivo - El 'president' Juanfran Pérez Llorca en el pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado que para solucionar el conflicto educativo y poder desconvocar la huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que se alarga ya durante tres semanas, hacen falta "más cesiones por ambas partes", ha insistido en su apuesta por "el diálogo y el entendimiento" para afrontar la situación y ha lamentado que algunos sindicatos no se hayan movido de su propuesta inicial "de máximos".

En declaraciones a los medios tras participar en un encuentro organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera y Prensa Ibérica este jueves en Alfara (Valencia), ha defendido que la Administración autonómica sí que ha mostrado "ganas de llegar a un acuerdo" con los sindicatos porque el documento inicial que había redactado la Conselleria "ha ido adaptándose un poco a las necesidades que están poniendo encima de la mesa" estas organizaciones. Y ha valorado que "esa dinámica es la que hará posible que se llegue a un acuerdo".

Sin embargo, Pérez Llorca ha cuestionado que el "sindicato mayoritario", STEPV, "siempre está con la misma propuesta inicial, una propuesta de máximos, que no cambia nunca". "Y si no cambias, no negocias, quieres imponer", ha advertido. Dicho esto, ha abogado por buscar "puntos en común": "Si todos tenemos el mismo objetivo, que es mejorar la educación, no tiene sentido que tengamos posiciones en este caso que no varían nunca".

Previamente, durante el encuentro, el jefe del Consell, preguntado por la huelga educativa, ha señalado que para llegar a acuerdos se necesita "la colaboración de las dos partes" y ha resaltado que la Generalitat "ha ido cambiando y adaptando" su documento "de máximos" para posibilitar un acuerdo, pero ha lamentado que STEPV no haya variado "nada" de su propuesta. "Es difícil alcanzar un acuerdo así", ha reconocido.

A su juicio, ante esta situación "complicada", hace falta "aún más diálogo, entendimiento y más cesiones por ambas partes" y ha reivindicado que la Generalitat ha asumido "el compromiso de seguir adaptando" la propuesta "para que estén todos más cómodos a la hora de firmar un documento". "Pero si de la otra parte no hay ningún tipo de cambio, ningún tipo de cesión, va a ser muy difícil", ha admitido.

REIVINDICACIONES CON "CONNOTACIONES POLÍTICAS"

En este contexto, ha negado que la interlocución por parte de la Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí no haya sido la adecuada, ha insistido en que "una parte" de la huelga es "justificable" porque los profesores reclaman "unas medidas que han pedido durante muchos años y que no se han atendido" y ha reprochado a quienes "gobernaban en los últimos siete años", en alusión al PSPV y Compromís, que ahora se pongan "las camisetas verdes" y algunos les hagan "la ola". "Es un poco contradictorio", ha apuntado.

Además, ha considerado que hay una serie de reivindicaciones "que tienen connotaciones políticas" y ha aludido directamente a algunas de las propuestas de CCOO, UGT y STEPV como derogar la ley de libertad educativa. "Eso es una línea roja, porque la ha elegido el pueblo valenciano, y es ilícito que simplemente porque no compartas una ideología o no estés de acuerdo en una norma que se ha aprobado en el parlamento se tenga que cambiar", ha argumentado. Según Llorca, "eso ya son cuestiones políticas que no afecten a la educación".

En este punto, ha asegurado que en las últimas horas está viendo "cuestiones" que le "preocupan mucho" como que "un representante sindical, un maestro que tiene que corregir los exámenes de la PAU, afirmaba que aquellos estudiantes que se examinen para acceder a la universidad que vengan de la concertada hay que suspenderles el examen de Filosofía". "Creo que es denunciable, hacer chantaje utilizando el futuro de los alumnos para intentar conseguir una pretensión es algo muy grave", ha avisado.

De hecho, el 'president' de la Generalitat ha sostenido que la persona "que estaba haciendo eso fue concejal de Compromís" y ha criticado que "algunas de las personas que están intentando hipotecar el futuro de los jóvenes han sido representantes públicos" de la coalición. "A mí me corresponde también denunciarlo", ha justificado.

Frente a ello, ha valorado que los directores de los centros educativos "están mostrando muchísima responsabilidad" y ha resaltado que "los maestros, los profesores, en líneas generales, hacen un trabajo fantástico". "Pero es cierto que aquellos que quieren una mejora en la educación y que son representantes sindicales, cuando ven actitudes de miembros de sus sindicatos con esos posicionamientos, también tienen que denunciarlo, porque si de verdad quieren una educación mejor, no pueden permitir que esas personas estén al frente de cualquier sindicato ni organización", ha apuntado.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS PAU

Al margen de ello, ha indicado que la Generalitat está adoptando medidas para asegurar que las pruebas de acceso a la universidad se desarrollen "sin ningún problema", ha pedido "dejar al margen" a los alumnos que se enfrentan a estos exámenes y ha reivindicado que no se les "utilice como medida de presión". "Eso es sagrado", ha remarcado.

Sobre si serán suficientes los más de 7.000 millones de euros que destinarán los presupuestos de la Generalitat de 2026 --que se presentarán este viernes-- para la educación, Pérez Llorca ha afirmado que eso depende de "la voluntad de ambas partes" y ha prometido que no va a asumir compromisos "que no se pueden cumplir".

"Si me piden que una ratio sea de 15 alumnos, les tengo que decir que no, porque es inasumible", ha ejemplificado el jefe del Consell. Por ello, ha rechazado hacer "política de la mentira" y ha prometido que nunca adoptará decisiones que "hipotequen a los gobiernos que vienen detrás".