Llorca a docentes: "¿No somos capaces de ponernos de acuerdo? Pues tenemos un suspenso por ambas partes"

1091040.1.260.149.20260528124224 El 'president' de la Generalitat habla con un grupo de docentes. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Docentes y responsables de equipos directivos han reclamado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "coja el toro por los cuernos" y se siente en la mesa de negociación para llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, que cumple ya 14 días. Por su parte, el jefe del Consell les ha dado "su palabra" de que se va a intentar buscar un pacto y ha invitado a buscar flexibilidad por las dos partes. "¿No somos capaces de ponernos de acuerdo? Pues tenemos un suspenso por ambas partes?.

Además, cuando los dicentes han criticado "el talante" de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy, Llorca ha defendido su labor negociadora y ha señalado que él ha firmado a su gobierno y cada uno tiene sus competencias. "Yo no soy Superman", ha aseverado.

El dirigente autonómico ha hablado durante unos ocho minutos con un grupo que se ha concentrado a las puertas de la CEU UCH --donde Llorca ha participado en una charla con alumnos-- luciendo pancartas y camisetas a favor de la educación pública.

A la salida del acto, el 'president' se ha dirigido a ellos para escuchar sus reivindicaciones. Los profesionales le han pedido que "como director de orquesta" de la Generalitat se implique personalmente en la negociación, porque esta situación los esta "desgastando mucho" y "no puede alargarse otra semana". Además, han lamentado que la Conselleria de Educación les trate como "al enemigo", cuando las mejoras que están pidiendo son en beneficio de las familias y los alumnos. "Estamos luchando por ellos", han defendido.

Entre otras cuestiones, le han expuesto que la última propuesta que ha hecho la administración sobre las ratios es "insuficiente" y han insistido en que Llorca debe mediar porque "el epicentro" de la protesta está en la Comunitat Valenciana y si no se actúa se va a extender por todo el Estado. "No debe actuar como partido, sino como gobierno. Independientemente de nuestras diferencias, estamos en el mismo barco, hemos de sentarnos a hablar", han pedido al presidente 'popular'.

Por su parte, Llorca ha coincidido en que "hemos de ponernos de acuerdo" y ha puesto en tela de juicio el posicionamiento de algunos sindicatos que, pese a estar de acuerdo con algunos puntos, "no han querido firmarlos". "Ayer se habló de simplificación burocrática y estábamos todos de acuerdo pero no quisieron firmar y eso tampoco ayuda".

Igualmente, ha recalcado que no quiere hacer con el profesorado lo que, según ha dicho, hizo el anterior gobierno del Botànic, que firmó unos Acuerdos de Plantillas "sin memoria económica que no se podían aplicar". "Yo lo que firmo tiene que ser porque lo podemos cumplir", ha aseverado. Y sobre las ratios, ha comentado que, como padre, "claro" que le gustaría que hubiera 15 alumnos por aula, pero eso "lo podemos conseguir con el paso del tiempo, pero en un año es imposible".

"FLEXIBILIDAD"

"Planifiquemos las cosas bien, vamos a salir de algunos posicionamientos que sabemos que no vamos a avanzar y vamos a tener flexibilidad", ha solicitado.

También les ha reprochado que se amenace con no constituir tribunales de corrección de las PAU o que, cuando hay "alguna actitud que se ha de condenar, callen". A esto, los docentes le han pedido que no haga de la excepción la regla y han subrayado que las direcciones de los centros y el profesorado tienen un compromiso con el alumnado y no lo van a abandonar.

La conversación ha transcurrido en tono distendido e, incluso, uno de los docentes ha bromeado al agradecer a Llorca el color verde --que simboliza la lucha por la escuela pública-- de su corbata. "Además, ahora me voy a Castellón", ha contestado entre risas el 'president'.