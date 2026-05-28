Llorca señala que las últimas encuestas reflejan un "crecimiento" del PP en la Comunitat: "Estamos en un buen camino"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c) - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que las últimas encuestas que manejan los 'populares' valencianos otorgan una "tendencia de crecimiento especialmente buena" para el PP en la Comunitat Valenciana y, de hecho, es "de las regiones donde más crece", por lo que ha considerado que van por "el buen camino", una "sensación" que también ve "en la calle". "Estamos en un camino que le está gustando a la sociedad", ha valorado.

Así lo ha manifestado en un encuentro organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera y Prensa Ibérica este jueves en Alfara (Valencia), en el que ha apostado por el "arraigo" ante la prioridad nacional que reivindica Vox, ha dudado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones "a corto plazo".

De hecho, preguntado por si, en caso de un avance electoral a nivel estatal, haría coincidir las generales con las autonómicas, ha indicado que esta es "una prerrogativa que tiene el 'president' de la Generalitat" y por ello se reserva "el derecho a utilizarla". En todo caso, ha garantizado que en este momento está "centrado en trabajar para todos los valencianos y no en cuestiones electorales".

A modo de balance de los tres años de legislatura, ha valorado que con su llegada a la Presidencia de la Generalitat ha conseguido devolver la "estabilidad y tranquilidad" institucional y recuperar la "normalidad en la calle", un "cambio positivo" que ha permitido afrontar "otros retos". Sobre si está satisfecho, ha indicado que el trato que ha recibido por parte de la sociedad es "muy positivo". Y ha rechazado hablar de "aciertos y errores" porque son "los ciudadanos los que tienen que valorar esas cosas".

También ha negado que gobierne condicionado por Vox y ha reivindicado que gobernar es "pactar, dialogar y llegar a acuerdos" con el "amplio sentido que tiene esa palabra" y con el propósito de "sacar adelante políticas que beneficien a los valencianos". De hecho, ha asegurado que quien está "arrinconado" en este sentido es el Gobierno de España, que lleva varios años sin presupuestos.

PRESUPUESTOS Y NEGOCIACIONES CON VOX

Sobre las cuentas autonómicas que el Consell presentará este viernes, tras un acuerdo con Vox, Pérez Llorca ha valorado que aprobarlas siempre aporta "estabilidad" y se ha mostrado abierto a mejorar los presupuestos durante su tramitación parlamentaria en Les Corts, vía enmiendas. "Va a haber un debate, seguro que habrá cambios", ha aventurado, aunque se ha mostrado convencido de que PP y Vox lograrán sacarlas adelante.

Además, el 'president' de la Generalitat y también líder del PPCV ha considerado que las negociaciones con la formación de Santiago Abascal en la Comunitat son "diferentes" a las del resto de España. "No me he encontrado nunca una situación de decir hasta aquí podríamos llegar", ha reconocido, y ha alabado la "altura de miras" de Vox para aprobar hace un año los presupuestos para la reconstrucción tras la dana.

Ha apuntado que una de sus líneas rojas es la promoción del valenciano, "que no significa tener connotaciones nacionalistas": "Entendemos nuestra lengua como algo muy regionalista. Cuidarla y protegerla no significa utilizarla para ir en contra de nuestro país o Estado". Y ha destacado que en este sentido ha llegado a un "punto de entendimiento" con Vox.

PRIORIDAD NACIONAL

Sobre el concepto de prioridad nacional que reivindican los de Abascal, y que estos aseguran que está reflejado en los presupuestos, Llorca ha incidido en que no ha firmado "ningún documento" con Vox y ha considerado "difícil" plasmarlo en unas cuentas. Ha abogado por entender esta reivindicación desde el "arraigo" y ha apuntado que estará plasmada en "otras normas que acompañan a los presupuestos".

Dicho esto, ha reiterado que su prioridad es la sanidad, la educación, las políticas sociales o la vivienda y ha apostado por "alejar dogmas ideológicos". Además, ha defendido el concepto de "arraigo", que "no está inventado por el PP ni por Vox", en las políticas sociales y ha asegurado que ya está implantado en "casi todas las ordenanzas de municipios, sean del color que sean", para asuntos como el acceso a ayudas sociales.

SANIDAD Y FINANCIACIÓN

En materia de sanidad, Juanfran Pérez Llorca ha señalado que las listas de espera no se solucionan "en un día" porque el Consell no tiene "la varita mágica" y ha reivindicado que "la suma de gestión y financiación" harán que la situación sea "mejor". También ha defendido la colaboración público-privada.

Precisamente, sobre la financiación de la Comunitat Valenciana, ha advertido que no aceptará modelos que sitúen a la región "por debajo de la media" de las comunidades autónomas. "Quiero otras condiciones mejores", ha reclamado, y ha pedido poder negociar con el Gobierno, al que ha reprochado haber presentado "un anteproyecto" para decir: "Esto es lo que hay, si quieres lo coges y, si no, lo dejas".

En todo caso, ha augurado que el nuevo modelo no se va a aprobar en la presente legislatura y, por eso mismo, ha reclamado al ministro de Hacienda, Arcadi España, el fondo de nivelación transitorio. "Ahí sí que habría voluntad" de negociar, ha indicado.

CONGRESO REGIONAL DEL PPCV Y DERECHO CIVIL

En materia de partido, el líder del PPCV ha insistido en que corresponde a la dirección nacional del PP convocar el congreso regional y ha señalado que 'Génova' se ha decantado por celebrar primero los de regiones como Cataluña donde los 'populares' no gobiernan. "Sería cínico si no estoy de acuerdo", ha enfatizado. De cualquier modo, ha asegurado que está "en condiciones" de presentarse al cónclave cuando este se celebre.

Finalmente, sobre el derecho civil valenciano, Llorca ha indicado que no está de acuerdo con Juristes Valencians en cuanto al "momento de afrontar el tema" porque le preocupa que, con la composición actual del Congreso, algunas formaciones políticas puedan "abrir la puerta a introducir otros elementos que debiliten al país".

Por ello, ha considerado "difícil" abordar esta reivindicación en el momento actual, aunque ha matizado que eso "no significa estar en contra" de la misma. "Hay que saber medir los tiempos", ha resumido.