Llorca defiende que la educación es "fundamental" para disfrutar del arte: "La tenemos que cuidar con respeto"

Imagen del presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y del vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos. - PPCV

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que la educación es "fundamental" para disfrutar del arte, al esgrimir: "La tenemos que cuidar a partir del respeto que nos debemos".

Así lo ha señalado Llorca, en València, durante la presentación de 'El Evangelio según Caravaggio', el libro del vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, según ha apuntado el Partido Popular en un comunicado.

El líder de los 'populares' valencianos ha inaugurado el evento con una reflexión: "El arte está muy ligado a la educación, para poder disfrutar del arte, lo primero que se necesita es educación, por eso la vamos a cuidar a partir del respeto que nos debemos los unos a los otros".

En el acto de presentación, que ha tenido lugar en el Centre del Carme, el presidente del PPCV ha descrito a De los Santos como "historiador del arte de formación, político de profesión y escritor fijo-discontinuo", y ha reconocido sentir cierta envidia sana por su mente privilegiada y su capacidad de hacer tantas cosas a la vez siempre buscando la perfección, tal como hacían "algunos hombres del renacimiento".

Se trata de una novela en la que, en opinión de Pérez Llorca, el autor "camina elegantemente por el barroco de las luces y las sombras" mientras descubre cómo "las distintas visiones enriquecen la cultura".

El líder de los 'populares' valencianos ha finalizado mostrando su alegría por "formar parte de un partido con compañeros como De los Santos, que comparten con los demás su sabiduría, su pasión por lo que hacen y su gran raciocinio".

Por su parte el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha asegurado que Pérez Llorca "es la persona que se necesita para que esta tierra sea, si cabe, un lugar mejor". Asimismo, ha agradecido la presencia de otros compañeros de partido como los vicepresidentes del Consell Susana Camarero y Vicente Martínez Mus o el secretario general del PPCV, Carlos Gil, estos dos últimos antiguos compañeros de escaño de De los Santos: "Cuando las relaciones entre los políticos son de verdad, es posible cambiar las cosas a mejor".

En opinión de Jaime de los Santos, "la cultura es el pilar fundamental de una sociedad libre, es lo que nos diferencia de otros seres vivos". Por eso, ha considerado "legítimas" las reivindicaciones de los docentes, pero no por encima "del derecho fundamental y constitucional de los niños y jóvenes a tener educación".

En este sentido, ha agradecido al Gobierno valenciano que haya "puesto por delante de cualquier otra cuestión lo que importa: el futuro de los chicos y chicas que algunos oportunistas querían secuestrar".