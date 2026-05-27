Llorca defiende que su prioridad nacional es la educación, políticas sociales o sanidad: "No voy a entrar en eslóganes"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el encuentro político en la sede central del PPCV, a 25 de mayo de 2026, en Valencia- Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que su 'prioridad nacional' en los presupuestos de la Administración autonómica para el presente ejercicio 2026, que se presentarán este viernes y se aprobarán a finales de julio, es la educación, las políticas sociales o la sanidad, al tiempo que ha rechazado "entrar mucho a eslóganes" sobre esta cuestión reivindicada por Vox.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras participar en un acto organizado por 'El Confidencial' en València, un día después de que el síndic de esta formación en Les Corts, José Mª Llanos, anunciara que el Consell y Vox han acordado aprobar a finales de julio los presupuestos autonómicos para 2026, tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una "importante" reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

Sobre este asunto, Llorca ha señalado que por "segunda vez consecutiva" ha llegado "a un acuerdo, en este caso de presupuestos con Vox, sin firmar ningún documento". "Ya saben que es mi estilo, intentar que en Les Corts se pueda debatir todo y se pueda mejorar todo a través de las enmiendas", ha indicado.

Y sobre la exigencia de prioridad nacional por parte de Vox, ha replicado que, para él, "prioridad nacional en estos momentos es la educación, son las políticas sociales, es la sanidad". "Y no voy a entrar mucho a eslóganes", ha advertido.

Por tanto, ha argumentado que, si en Vox "se refieren con la prioridad nacional al arraigo, conforme se vayan desarrollando las normas que afecten a las ayudas sociales, iremos estableciendo un arraigo que ya estaba establecido en la Comunitat Valenciana, que ya lo habíamos anunciado hace mucho tiempo, por ejemplo, en materia de vivienda". "Por lo tanto, todo eso lo veo dentro de la normalidad", ha zanjado.

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS Y SALARIOS

Por otra parte, el jefe del Consell ha adelantado que los presupuestos incluirán un "importante aumento" en la partida de infraestructuras educativas, con "casi 400 millones de euros". También recogerá el plan de climatización de centros educativos y, "por supuesto", el incremento retributivo que a maestros y profesores "en base al acuerdo que hemos planteado" desde la Conselleria de Educación a los sindicatos docentes, en el marco de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida.

De hecho, ha garantizado que, "si a lo largo de estos días se alcanza algún otro acuerdo y nos ponemos todos de acuerdo", el presupuesto se ajustará "a través de enmiendas". Por lo tanto, ha sacado pecho de que por parte del Consell existe un "compromiso firme" de atender "una de las necesidades más importantes" para la Comunitat Valenciana, "que es el tema educativo". "Y no solo con palabras, sino también con hechos", ha incidido.

En esta línea, preguntado por las críticas de algunos sindicatos que acusan a la Generalitat de "dilatar" las negociaciones, Juanfran Pérez Llorca ha defendido que la Generalitat es "la única que adapta los documentos, que consigna los presupuestos, es la parte flexible, la que se adapta", por lo que ha manifestado no compartir "esa opinión".

"En las pasadas reuniones que se han dado se ha hablado punto por punto, se ha mostrado el acuerdo punto por punto y, después, cuando se han ido a firmar, los sindicatos han dicho que no querían firmarlo. Por lo tanto, no es que se quiera demorar, lo que se quiere es avanzar", ha destacado, y prueba de ello es que yendo "punto por punto" se ha alcanzado ya un acuerdo con algunos de los sindicatos --ANPE y CSIF--, por lo que ha considerado que "la dinámica es positiva".

Según ha expresado, "antes que hablábamos con la globalidad, ninguno estaba de acuerdo", pero ahora "desde que hablamos de punto por punto, ya sindicatos como ANPE o CSIF que ya firman". "Ayer mismo estaban todos de acuerdo en el tema de la simplificación de las infraestructuras educativas y, en cambio, se fueron sin firmar", ha lamentado.

"YA NO TIENE SENTIDO QUE HAYA HUELGA"

Con todo, el jefe del Consell ha valorado que aquí están "todos trabajando para que que se acabe cuanto antes este conflicto" y ha insistido en que, a su juicio, "ya no tiene sentido que haya huelga" porque, "por el mero hecho de que estemos sentados todos en una mesa y alcanzando los primeros acuerdos, no tiene sentido que estemos poniendo en jaque el futuro de los estudiantes, especialmente los que van a acceder a la universidad, o que algunos amenacen con no examinarlos".

"Eso es la antítesis de querer una buena educación o mejorar el sistema educativo", ha advertido Llorca, que ha llamado al "sentido común y al diálogo" para "demostrarle a los estudiantes y a sus padres que todos tenemos un objetivo común, que es mejorar la educación de nuestra tierra".