Llorca destaca la importancia de analizar y actualizar la repercusión jurídica y económica de la política sociosanitaria

X Aniversario de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha hecho hincapié en la importancia de analizar y actualizar la repercusión jurídica, económica y social de la política socionanitaria para así mejorar y fortalecer el sistema y la atención a la ciudadanía, "el gran reto del siglo XXI".

El jefe del Consell ha apostado por "inversión, planificación, modernización, digitalización y una dimensión jurídica ante los avances de la medicina para ofrecer garantías, equidad y transparencia que mejoren la atención sanitaria y construyan una sociedad más justa".

Así se ha manifestado este martes en el acto de celebración del X Aniversario de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV), donde ha recogido la distinción honorífica que la entidad ha concedido a la Generalitat, tal como ha informado la Administración autonómica .

Pérez Llorca ha puesto en valor el compromiso de ADSCV y su labor para generar espacios de encuentro entre profesionales sanitarios, juristas, investigadores y académicos, así como el impulso otorgado a la formación especializada en Derecho Sanitario, la defensa de los derechos de pacientes y profesionales y la colaboración interdisciplinar "para que la atención sanitaria se desarrolle con mayor calidad, seguridad jurídica y cohesión".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha resaltado, asimismo, la apuesta del Consell por la sanidad, "prioridad central en nuestras políticas públicas", que se demuestra con "hecho, recursos, más inversión y mayor ejecución presupuestaria". Así, se ha referido a la "reducción significativa" en las listas de espera, especialmente en ámbitos como la oncología, o la inversión en infraestructuras sanitarias, que se sitúa en torno a los 300 millones de euros anuales.

Además, ha incidido en el trabajo que está desarrollando la Generalitat en Atención Primaria, "que ha pasado de ser un servicio saturado y burocrático a uno más resolutiva, digital y coordinado, además de introducir la inteligencia artificial que va a mejorar los niveles asistenciales", así como en el avance que supone la evolución hacia una historia clínica única interoperable, que transformará el modelo sanitario.

El 'president' ha realzado, asimismo, el desarrollo de la Estrategia contra el cáncer 2026-2030, que permitirá la reducción de tiempos de atención, circuitos asistenciales rápidos y coordinados, la igualdad de acceso al diagnóstico en todo el territorio, el refuerzo de la medicina personalizada y una atención integral que incluye también el acompañamiento psicológico.

Pérez Llorca ha abogado por una sanidad "basada en la ciencia, la organización y los resultados, y no en prejuicios ni en ideología. En este sentido, ha defendido un modelo que integre "con normalidad" el impulso y la experiencia del sector privado y ha puesto de ejemplo la donación de una máquina de protonterapia por parte de un empresario, "que ni se condena ni se oculta, sino que se celebra y se pone al servicio de todos los pacientes".

Así, ha recordado que la Generalitat está construyendo un edificio en el Hospital La Fe, con una inversión de más de 20 millones de euros, para albergar esta terapia y ponerla al alcance de los ciudadanos a partir de 2027.

DISTINCIONES

El 'president' ha recogido "en nombre de las 80.000 personas que hacen posible nuestra sanidad pública" la distinción honorífica que la ADSCV ha concedido a la Generalitat. Unos sanitarios, ha dicho, "que trabajan con excelencia, compromiso y vocación de servicio para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria".

En el marco del X aniversario de la entidad, se han entregado otras distinciones a la Universidad CEU Cardenal Herrera, por su contribución a la formación, la investigación en ciencias de la salud y el desarrollo de proyectos de investigación en bioética y farmacología, y a la Asociación ELA Comunitat Valenciana, en reconocimiento a su labor de atención, acompañamiento, visibilización social y reivindicación de recursos asistenciales.

Asimismo, se ha reconocido el papel institucional en la profesión médica del Colegio de Médicos de Alicante, y el trabajo de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) por ser un centro de referencia en tratamiento, investigación y desarrollo de innovación médica.

En el acto han estado presentes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, y el presidente de ADSCV, Carlos Fornes, entre otros.