Llorca llama a concentrarse ante la "invasión" de Ceuta y pide a Sánchez que responda "con rigor"

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante una reunión en el Palacio de La Moncloa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe este miércoles en las concentraciones a favor del pueblo ceutí convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que responda "con rigor" ante la "invasión" de Ceuta.

Así, ha afeado a la administración central que, "en vez de defender a aquellos españoles que quieren mostrar su solidaridad", esté "defendiendo más" al Ejecutivo de Marruecos, según ha asegurado este miércoles a preguntas de los medios de comunicación en Agost (Alicante), donde ha asistido al corte del primer racimo de la Uva Embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen Protegida.

Todo ello, en una jornada en la que se ha conocido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

En dicho informe, según ha adelantado 'El Español', la Policía informa a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que la entrada masiva fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

Al respecto, Pérez Llorca ha asegurado: "Hoy hemos visto en los medios de comunicación que se ha publicado que ya queda constancia de que ha habido una invasión en Ceuta alentada por el Gobierno de Marruecos y que, por lo tanto, lo que cualquier español pedirá hoy en la concentración es que el Gobierno de España, su Estado, esté a la altura que merecen todos los españoles".

"NO VA DE PARTIDOS POLÍTICOS"

A su juicio, participar en estas movilizaciones "no va de partidos políticos" y "muchos alcaldes socialistas" van a hacerlo. El jefe del Consell, que tiene previsto asistir a la concentración de València, ha sostenido que este acto va de "españoles que defienden la integridad" de su país y quieren mostrar su "solidaridad" con la población ceutí, donde se ha producido "una invasión", y ve "curioso" que el Gobierno "no" quiera participar.

Asimismo, ha dicho que le sorprende que "otras formaciones estén más centradas, como puede ser Compromís", en "defender el sanchismo en España" que en apoyar "toda la integridad de todo el territorio español y todos los españoles".

Preguntado por la posibilidad de que la Comunitat Valenciana acoja a personas migrantes llegadas a Ceuta, ha indicado que este "no es un caso de un problema de migración", sino "otro problema" que ha calificado como "una invasión que ha habido del territorio español y que, por lo tanto, requiere" de "otro tipo de soluciones", ha reiterado.

"Cuando se da una invasión, como se está dando en este país, el que tiene que responder con rigor es el Gobierno de todos los españoles", ha manifestado el jefe del Consell, quien ve "un poco contradictorio y un poco sorprendente" que el Ejecutivo de Sánchez, "en vez de defender a aquellos españoles que quieren mostrar su solidaridad con Ceuta, esté defendiendo más al Gobierno de Marruecos".