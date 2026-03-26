Llorca reprocha a Compromís que ataque a su pareja para "esconder" su gestión: "Los valencianos no se chupan el dedo"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control de este jueves en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado a Compromís de "atacar" a su pareja a raíz del acceso de esta a una plaza de funcionaria en la Diputació de València para tratar de "esconder" la gestión del Consell y ha replicado a la coalición que los valencianos "no se chupan el dedo" y saben que en esta formación son los "pagafantas" del 'sanchismo' y "ya no valen para nada más".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, durante la sesión de control de este jueves en Les Corts, en respuesta al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha afeado a Llorca que quiera "dar apariencia de buen chico" pero en realidad sea "una copia mala" del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y "del peor PP".

"En solo cuatro meses en el cargo su balance es de récord: pisos de protección oficial para concejales, cargos y amiguetes del PP; protección a su amigo ausente Mazón, que el morenazo que lució ayer es impresionante; y haber fichado a su pareja duplicando su sueldo, un milagro que de repente cobre 24.000 euros y pase a 52.000". "¿Es necesario?", le ha cuestionado.

Mientras, ha denunciado que los valencianos tienen que padecer unas listas de espera en sanidad "disparadas", una educación "en pie de guerra" y unos servicios sociales "en situación de emergencia". Por todo ello, le ha preguntado si cree que su Consell "está respondiendo a las necesidades de los valencianos o solo a las de Mazón, su pareja y los amiguetes del PP".

"NATURALIDAD Y TRANSPARENCIA"

Por su parte, el jefe del Consell ha replicado que no tiene "ningún problema en volver a explicar" con "naturalidad y transparencia" el procedimiento que ha seguido su mujer para trasladarse a la Diputació de València y ha desmentido que esta cobrara 25.000 euros en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante). "Es una falsedad", ha remarcado.

Dicho esto, ha negado que desde la institución provincial se le haya "creado una plaza para ella" y ha apuntado que este puesto se ofreció desde el pasado julio, cuando "nadie sabía" que se iba a convertir en 'president' de la Generalitat, ni siquiera él mismo, ha dicho. Ha defendido el procedimiento de "libre concurrencia" para el citado puesto, al que se presentaron "cinco aspirantes", y ha replicado a la coalición que se ha seguido "el mismo procedimiento" que cuando ellos gobernaban y del que se benefició entonces "la mujer de un diputado del PSPV". "¿Cuál es la diferencia?", ha cuestionado.

"¿SOLO SACAN LA DE 52.000 EUROS?"

En su segundo turno, Joan Baldoví ha reprochado al 'president' de la Generalitat si cree que los valencianos "nos chupamos el dedo y somos bobos" y le ha afeado que de las 40 plazas de la Diputació de València que faltan por cubrir "solo sacaran una", que es la que ahora ha ocupado su pareja, y por "urgente necesidad" dando solo "seis días y un fin de semana por medio" de plazo para presentarse. "¿Solo sacan la de 52.000 euros, no sacan las otras?", ha deslizado.

Además, le ha advertido de que "no se atreva a hablar de machismo" cuando el PP y Vox han "quitado" en Les Corts la comisión de Igualdad y ha avisado de que la Comunitat Valenciana afronta una "situación crítica" ante la "injusta" guerra en Irán, "aplaudida por Vox". "Cuando vayan a cargar gasolina, acuérdese de esto, de los amiguetes pagafantas de --Donald-- Trump", ha añadido.

Baldoví ha acusado al Consell de no "hacer nada" ante el conflicto bélico y, ante esta situación, ha reivindicado que Compromís tiene una "alternativa" y quiere serlo. Para ello, ha presentado un plan de choque compuesto por 10 medidas para paliar los efectos de la guerra.

PLAN DE CHOQUE ANTE LA GUERRA EN IRÁN

Entre ellas, impulsar el transporte público gratuito para los sectores más perjudicados y bonificarlo para el resto; ayudas a pymes y autónomos afectados por la subida de los costes energéticos; ayudas directas a los trabajadores afectados por ERTE causados por la guerra; un bono energético extraordinario para rentas bajas y medias; fomentar el autoconsumo energético agilizando las ayudas; compensar al sector primario por el aumento del coste del carburante; ayudas a pymes y autónomos afectados por la subida de los costes energéticos; y crear un observatorio dentro del Instituto Valenciano de Estadística para evaluar el impacto del conflicto en los precios.

También ha propuesto un plan de apoyo a la industria intensiva con una ayuda específica para la industria mediante subvenciones directas por los costes energéticos con la condición de mantener los puestos de trabajo, así como financiación preferente y cobertura de precios mediante la creación de líneas extraordinarias de crédito a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y de instrumentos para proteger la industria ante la volatilidad del precio del gas.

"Si no está para ayudar a los valencianos, váyase a casa y convoque elecciones, que los valencianos lo agradeceremos", ha zanjado el síndic de Compromís.

LLORCA SACA PECHO DE SU GESTIÓN

Mientras, Juanfran Pérez Llorca ha replicado a Baldoví que los valencianos "claro que no se chupan el dedo", ha sacado pecho de la gestión de su Consell y ha enumerado las medidas impulsadas durante los últimos 15 días, entre ellas 8,5 millones para centros sociales, una nueva unidad para el hospital de la Ribera, ayudas para la huerta valenciana, el plan de caminos rurales, el primer visor industrial, el desbloqueo de los expedientes de grado 3, un plan de ganadería extensiva, un centro de salud en Benidorm, obras en los juzgados de Ontinyent o el plan aeroespacial de la Comunitat Valenciana.

"Y por todo esto atacan a mi mujer, porque no quieren que los valencianos sepan de esto. Pero los valencianos no se chupan el dedo", ha afeado a Baldoví, al que ha pedido que no "vuelva a decir" aquello de "pagafantas", después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "insultara" a Compromís "sin ningún tipo de pudor".

"Todos los del PSOE, incluso los ministros, saben que necesitan los votos de Compromís para mantenerse. Pero los tienen tan cautivos, los tienen tan seguros, que se permiten el lujo de insultarles a la cara, porque saben ya lo que es Compromís. Ustedes no son nada, no son alternativa y no pueden aportar nada", ha continuado.

De hecho, ha afirmado que hubo "una época" en que los valencianos pensaron que en Compromís "podrían ser alternativa de gobierno", pero ahora ya no es así, porque en la coalición en estos momentos "aspiran a ser la muleta del 'sanchismo' y volver a entrar en el Gobierno". "Pero no tienen expectativas de nada, han quedado tan retratados que los ministros les insultan a la cara y ustedes callan", ha añadido.

Asimismo, ha agregado que él hablará de machismo "cuando crea conveniente" y ha reprochado a la coalición que el exmarido de la que fuera vicepresidenta del Consell Mónica Oltra "abusó de una menor" y lo "taparon". "Y eso les perseguirá toda la vida", ha zanjado.