Llorca ve con "hastío" la situación del PSOE aunque pide "dejar trabajar a la justicia" antes de sacar "conclusiones"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que ve con "hastío" la situación actual del PSOE ante "tantos escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de España", aunque ha pedido en cualquier caso "dejar trabajar a la justicia antes" de sacar "conclusiones".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, tras participar en un acto organizado por 'El Confidencial' en València, el día en que el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

Las imputaciones se han conocido después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan accedido a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Preguntado por estos hechos, Pérez Llorca ha asegurado que los sigue "con muchísima preocupación" y ha mostrado "un cierto hastío" de que la sociedad tenga que ver "tantos escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de España". Dicho esto, ha considerado que también "hay que dejar trabajar a la justicia".

"Hoy las noticias son muy preocupantes, pero creo que en tres, cuatro o cinco días los jueces sacarán sus primeras conclusiones y que, por lo tanto, habrá que valorarlas", ha expuesto. "Es cierto que esta semana, primero todo lo que se le ha incautado al presidente --José Luis Rodríguez-- Zapatero, luego esta semana también empieza el juicio del hermano del presidente del Gobierno y ahora estos registros en las sedes del PSOE nos hacen estar preocupados, claro que sí", ha remarcado.

Aunque el jefe del Consell ha agregado: "Pero yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia y luego, cuando tengamos más contenido o salgan sus primeras conclusiones, también sacar las nuestras".