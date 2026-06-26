Llorca ve "incongruente" que España le exija negociar la financiación cuando sus propios compañeros del PSOE la rechazan

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), durante la reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados por la DANA de 2024, a 26 de junio de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de "bastante incongruente" que el ministro de Hacienda, Arcadi España, le exija sentarse a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y ha replicado que son "sus propios compañeros del PSOE" los que ya la han rechazado. "Lo lógico es que, si de 17 autonomías, 16 no quieren, lo cambies y luego lo negociemos", ha reflexionado.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este viernes tras la reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana, celebrada en Algemesí (Valencia).

De este modo ha respondido al ministro, que horas antes le ha urgido a no buscar "excusas" para no negociar el nuevo modelo de financiación, ya que considera que su negativa a dialogar sobre esta reforma se debe a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no quiere que salga adelante y los barones 'populares' siguen este mandato.

Sin embargo, Llorca ha replicado: "Aquí hay un dato objetivo que nadie puede negar. Ninguna de las bilaterales que ha hecho --el Gobierno--, incluso con sus propios compañeros del partido que están al frente de otras autonomías, han aceptado el modelo de financiación. Ni se ha aceptado en Canarias, que allí gobierna Coalición Canaria, ni se ha aceptado en Castilla-La Mancha ni se ha aceptado en Asturias".

Por lo tanto, a su juicio, "si presentas un modelo de financiación para todas las comunidades autónomas que no te lo acepta ninguna y que solo te lo acepta una, que solo lo han hecho la medida --en alusión a Cataluña--, creo que, si verdaderamente se quiere acabar con el problema, lo que tiene que hacerse es presentarse otro modelo".

De hecho, según ha sostenido Llorca, el nuevo modelo propuesto por el Gobierno de España "queda claro que nadie lo quiere". "No se trata de sentarse a negociar, se trata de hacer un modelo donde todos podamos hablar donde toca, que es en esa mesa de política fiscal, y ahí llegar a soluciones", ha insistido.

Finalmente, el 'president' de la Generalitat ha considerado de nuevo "un poco incongruente" que Arcadi España "hoy venga aquí a la Comunitat Valenciana" a decirle a él que debe "negociar un modelo de financiación que sus propios compañeros de partido rechazan".