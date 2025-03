La lluvia desluce el disparo de la 'mascletà' debut de Alto Palancia en Fallas y obliga a suspender la de este martes

"Contra el tiempo no podemos pelear", asegura "disgustado" el pirotécnico responsable del montaje de este lunes

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lluvia que durante toda la mañana de este lunes ha caído sobre la ciudad de València ha deslucido el disparo de la 'mascletà' con la que la pirotecnia Alto Palancia, de Altura (Castellón), debutaba dentro del calendario fallero en la plaza del Ayuntamiento de esta ciudad, la conocida como 'catedral de la pólvora'. Las precipitaciones previstas para las próximas horas y para este martes obligan a suspender la 'mascletà' prevista para este martes.

El agua ha mojado una parte importante del montaje de este lunes, el tercero de las Fallas 2025, y esto ha impedido que se pudiera desarrollar como estaba previsto. "Contra el tiempo no podemos pelear", ha señalado "desilusionado" y "disgustado" el responsable de la firma, Paco Sancho, tras el espectáculo.

"No ha salido nada, prácticamente ha salido la mitad de lo que tenía que haber salido. Estamos un poco disgustados", ha afirmado el pirotécnico en declaraciones a los medios de comunicación tras subir al balcón del consistorio para saludar al público y recibir apoyo y muestras de cariño de quienes han visto la 'mascletà' desde él.

Entre ellos estaban la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá; el edil de Fallas, Santiago Ballester; y las Falleras Mayores de València 2025, Berta Peiró y Lucía García, con sus respectivas cortes de honor.

La 'mascletà' ha arrancado con un inicio potente, con intensidad y ritmo, pero poco después ha decaído su fuerza en distintos momentos y ha tenido parones y espacios de menor contundencia que han sido cubiertos por los aplausos del público buscando animar a los pirotécnicos.

A pesar de esos fallos y de la dificultad de llevar a cabo un disparo en estas condiciones, los profesionales de Alto Palancia se han mantenido firmes y han seguido con él, moviéndose incluso con una mecha en la mano por el centro de la plaza y entre el material pirotécnico instalado para poder prenderlo cuando se producían los parones.

La última parte de la 'mascletà', el terremoto final ha devuelto la intensidad y la contundencia a la plaza del Ayuntamiento porque sus elementos han podido resistir mejor al agua. Esto ha hecho que se lograra ensordecer al público con final prolongado que ha recorrido el recinto de lado a lado.

"Al final el resultado ha sido el que ha sido", ha añadido Paco Sancho, que ha lamentado que a pesar del esfuerzo y del trabajo de su equipo su montaje haya quedado ensombrecido.

"La parte final, que es aéreo, iba toda tapada, iba todo eléctrico. Ahí no entra el agua y se ha podido disparar, pero no ha salido bien", ha señalado el pirotécnico, al que no han dejado de acompañar los aplausos del público desde la plaza, en el recorrido que ha hecho desde esta hasta el balcón municipal y en este enclave en el que ha saludo a la autoridades, invitados y al público.

"La lluvia nos ha respetado hasta las 10.00 horas. A partir de ahí se ha puesto a llover y nos ha fastidiado", ha insistido Sancho. "Ha sido un desastre, se ha mojado la 'mascletà' y ahí no hemos podido hacer nada. Ha sido una desilusión y más porque era la primera vez que disparábamos" en la plaza del Ayuntamiento de València y durante unas Fallas, ha expuesto.

"Se ha de comprender que ha estado lloviendo mucho", ha agregado este profesional, que ha confiado en poder volver el próximo año para dar "más" y hacerlo "mejor". A su vez, ha recordado que su empresa ofrecerá el próximo domingo a las 20.00 horas el espectáculo nocturno que se ofrecerá en este mismo enclave y ha confiado en que vaya bien.

Pirotecnia Alto Palancia había preparado para la 'mascletà' de este lunes 135 kilos de pólvora con un montaje titulado 'Valientes', en alusión a su reciente fundación a partir de la desarrollada por Pirotecnia Zarzoso, que cerró recientemente y de la que proceden muchos de sus integrantes.

Entre quienes han presenciado esta jornada la tercera 'mascletà' de las Fallas 2025 desde el balcón del Ayuntamiento de València estaban también los ciudadanos agraciados en el sorteo de invitaciones que ofrece el consistorio para ver el disparo cada día desde este enclave, diez personas y sus acompañantes cada jornada.

Asimismo, se ha contado con la presencia del presidente del Valencia Basket, Vicent Solá, y de los jugadores de su equipo masculino; la del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y asociados que celebran hoy el Día de la Empresa; así como la del teniente general de Alta Disponibilidad, Luis Sáez; el periodista Jesús Álvarez; y la Asociación Aspanion.

En el Ayuntamiento también se han dado cita los representantes de las comisiones falleras de Camino de Moncada-Pintor Jacomart; Plaza de Honduras; Hernández Lázaro-Valle de la Ballestera; Pere Cabanes-Comte de Lumiares; y Maria Ros-Manuel Iranzo. En representación de los pueblos de la Comunitat Valenciana han acudido al balcón municipal las Juntas Locales Falleras de Pego, Picanya, Picassent, la Pobla de Vallbona y Burriana.

APLAZADA

La 'mascletà' prevista para este martes, la cuarta de las Fallas de este año y a cargo de la Pirotecnia Dragón de Villena (Alicante), ha quedado suspendida por las condiciones meteorológicas que se esperan para las próximas horas y para ese día también.

El Ayuntamiento de València ha señalado que se ha adoptado esa decisión "a causa de la persistencia de fuertes lluvias y por motivos de seguridad".

PARTE DE CRUZ ROJA

En la 'mascletà' de este lunes Cruz Roja ha atendido a seis personas. Dos de los servicios prestados han sido por heridas, otro por traumatismo y uno por otros motivos, según el balance ofrecido por esta entidad social. Además, se ha atendido a una persona por crisis de ansiedad y a otro por una lipotimia.

Hasta la conocida como 'catedral de la pólvora' se han movilizado esta jornada por parte de Cruz Roja dos ambulancias tipo C, tres tipo B, dos vehículos de transporte y uno de coordinación. Asimismo, se ha contado con tres postas sanitarias, y 41 efectivos: 24 socorristas, 9 técnicos en emergencias sanitarias (TES), cuatro enfermeras y cuatro coordinadores.