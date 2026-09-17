Las lluvias dejan acumulados de más de 100 l/m2 con intensidades "espectaculares", rayos y vientos de 100 km/h

Túnel de València cerrado al tráfico por lluvias - POLICÍA LOCAL VALÈNCIA

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias que han descargado en la tarde de este miércoles con fuerza en buena parte de la provincia de Valencia se han concentrado en el área metropolitana de la capital, l'Horta Nord y Sud y otras comarcas cercanas como el Camp de Turia, donde en algunos municipios se han superado acumulados de 100 litros por metro cuadrado, con intensidades "espectaculares", rayos y vientos de 100 kilómetros por hora.

Así lo destaca la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en su cuenta de X, donde subraya que se han superado los 100 l/m2 en tres estaciones de su red: 106,0 en l'Eliana, en la zona de la Pinaeta del Cel; 102,4 en Chiva-Calicanto y 100,3 en Torrent- Calicanto. Por encima de 90 l/m2 están los registros de Real, Torrent, Vinalesa y Paterna-Parc Tecnològic.

Hasta las 22.00 horas, Torrent era uno de los lugares donde más ha llovido, con 95 l/m2 registrados de los que 71 l/m2 han caído en solo 30 minutos. Esto muestra, de acuerdo con la entidad, que son intensidades "más que torrenciales". Como ejemplo, detalla que la lluvia se considera torrencial "si cae más de un l/m2 por minuto y en este caso ha sido mucho más". De hecho, añade que "rara vez" en la asociación han visto acumulaciones de lluvia "tan grandes en 30 minutos" como las observadas en València y zonas próximas.

En esta línea, subrayaba que a esa hora se habían rozado o superado los 70 l/m2 en 30 minutos en Torrent, Alboraia, l'Eliana o Alginet mientras que muchísimas poblaciones de la zona han registrado cantidades por encima de los 50 l/m2 en 30 minutos. Como registros más significativos, según Avamet, destacaba a las 22.00 los 96,2 l/m2 en Chiva (Calicanto); 95,8 en Torrent; 92,6 en Real; 85 en Vinalesa; 83,6 en Monserrat; 83,4 en l'Eliana u 80 en el Parque Tecnológico de Paterna.

ES-ALERT Y PEI

La evolución de las precipitaciones ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) a establecer la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones (PEI) ante estas fuertes lluvias acompañadas de tormenta, una situación que se declara cuando se han producido inundaciones en zonas concretas "que pueden controlarse con los medios y recursos locales de la zona afectada".

Asimismo, ha enviado a las 22.08 horas un ES-Alert a los móviles del litoral norte y sur de la provincia de Valencia para informar del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas. La alerta ha pedido a los ciudadanos que permanezcan atentos a las recomendaciones, que eviten desplazamientos y alejarse de los cauces y barrancos, que respeten los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua accedan a pisos superiores de las viviendas.

Durante la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado un comunicado a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa de Buseo para informar de que el organismo responsable de la balsa iniciaba, de manera preventiva, un proceso de desembalse de caudal. Emergencias ha pedido a los responsables de estos municipios que intensifiquen la vigilancia y seguimiento en la zona.

Asimismo, la Generalitat ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del Carraixet-Calderona, los barrancos Poyo-Saleta y Albufera, en el Bajo Túria y Muga, en la provincia de Valencia, según ha informado el 112 CV en su cuenta de X.

INCIDENTES

Las lluvias han provocado la interrupción completa de todas las líneas de Metrovalencia, han sorprendido a conductores circulando por las carreteras y han llevado al cierre del aeropuerto de Valencia, en Manises, por inundaciones.

El Cecopal de València ha suspendido las clases para este jueves en las pedanías del sur al igual que otras ciudades como Elche, que ha suspendido toda la actividad docente. En València ciudad los túneles permanecen cerrados por seguridad y no se reabrirán "hasta que se considere que el peligro ha finalizado", según informa la Policía Local.

Como consecuencia de las lluvias, el Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 14.00 y hasta las 23.00 horas de este miércoles un total de 478 incidentes en la provincia de Valencia, según ha informado el 112 CV.

Los municipios con más incidentes han sido en València capital, con 214; en Torrent, 45; l'Eliana, 22; la Pobla de Vallbona, 16; Moncada, 16 y San Antonio de Benagéber con 14. Las actuaciones más habituales han sido vaciados de agua y filtraciones; incidencias de circulación y daños materiales.

Hasta las 0.00 horas, los bomberos del Consorcio se habían movilizado para atender a más de 60 incidentes, la mayoría por incendios por rayos, asistencia y rescate a conductores o comprobaciones de puntos inundados.

PREVISIÓN

Para este jueves, la Agencia Estatal de Meterología ha decretado aviso naranja por lluvias en el litoral norte y sur de Alicante y litoral sur de Valencia, donde desde esta madrugada y hasta el mediodía se prevé que puede haber una precipitación acumulada en una hora de 60 l/m2, con acumulados superiores a 120 l/m2 en dos o tres horas.