Las lluvias dejan casi 70 l/m2 en Dénia (Alicante) y obligan a cortar calles y caminos en zonas inundables

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvias ha dejado en Dénia (Alicante) 69,7 litros por metro cuadrado (l/m2) en el observatorio de Joan Chabàs y 63 en el de Montgó/Corral de Calafat en lo que va de martes, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) consultados por Europa Press sobre las 14.45 horas. Además, el Ayuntamiento ha cortado de forma preventiva calles y caminos ubicados en zonas inundables para evitar posibles incidentes.

En concreto, la Policía Local, a través de su perfil de Facebook, ha explicado sobre las 14.00 horas que sigue cerrado el camino del Llavador y ha pedido precaución en el Fondo y en la zona de la Fábrica de Portland.

El aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantiene en el litoral norte de la provincia alicantina porque se pueden acumular en esa zona hasta 60 l/m2. El aviso del organismo meteorológico ha entrado en vigor a las 12.00 horas y se prevé que se mantenga hasta las 15.59 horas.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha señalado que se mantiene la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante.