Las lluvias descargan más de 55 l/m2 en Requena y se esperan tormentas de intensidad muy fuerte de madrugada

Archivo - Gotas de lluvia. Imagen de recurso. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias que desde esta tarde se registran en el territorio de la Comunitat Valenciana han descargado con especial fuerza en el municipio de Requena (Valencia), donde se han llegado a alcanzar en un momento determinado más de 55 litros por metro cuadrado en una hora.

Así lo ha aseverado el conseller Juan Carlos Valderrama, quien ha recalcado que desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se está haciendo un seguimiento del episodio de lluvias y tormentas que está afectando a la Comunitat Valenciana en el día de hoy.

El titular de Emergencias del gobierno autonómico ha recordado que en estos momentos está activa una alerta naranja en el interior sur de la provincia de Castellón y interior norte de la provincia de Valencia, además de una alerta amarilla en el interior sur de la provincia de Valencia, en el litoral norte de la provincia de Valencia y en el litoral sur de la demarcación de Castellón.

Valderrama ha detallado que las lluvias han comenzado esta tarde aproximadamente a las siete de la tarde, en concreto en el municipio de Requena, "donde se han llegado a alcanzar en un momento determinado más de 55 litros por metro cuadrado en una hora".

"Las previsiones nos dicen que esta alerta naranja se pueden producir precipitaciones de 40 litros por metro cuadrado en una hora, pero también precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en un periodo muy corto. Aproximadamente estamos hablando de dos o tres horas, pero puede ser en un periodo todavía más corto", ha señalado.

Por eso, ha continuado el conseller, "se ha avisado a todas las agencias oficiales y a los servicios que intervienen en emergencias para que estén atentos a la evolución de este fenómeno meteorológico".

El conseller ha subrayado que es "muy importante contar con la colaboración ciudadana". En este sentido, ha pedido a la población que, si no es necesario, no se desplace esta noche "porque las lluvias intensas van a ser a partir de esta madrugada y van a barrer todo el interior norte de la provincia de Valencia y el interior sur de la provincia de Castellón". Por tanto, "eviten desplazamientos si no es estrictamente necesario", ha insistido.

En la misma línea, ha solicitado a la población alejarse de las riberas, de los cauces, de los ríos y de los barrancos. No cruzar zonas inundables y, sobre todo, seguir los canales oficiales de información "que en todo momento les mantendrán informado de cuál es la situación meteorológica".

Asimismo, ha instado a aquellas personas que vivan en alguna zona donde observen que se está inundando a subir a los pisos superiores y no bajar a los sótanos. Y también, ha recalcado que si observan alguna incidencia, "que afortunadamente hasta esta hora han sido pocas", hay que llamar al 112.

Al respecto, el Centro de Coordinación de Emergencias detalla que ha gestionado, desde las 17.45 horas hasta las 21.00 horas, un total de seis incidentes relacionados, la mayoría en la comarca de La Plana de Utiel-Requena. Los más habituales se han debido a la acumulación de agua y barro en carreteras, como la N-322 y N-330, e inundaciones en viviendas.

PREEMERGENCIA HIDROLÓGICA EN EL MAGRO

También se ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del Magro y se ha pedido a los ayuntamientos de la cuenca que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones/Plan territorial Municipal de Emergencias e intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos.

Desde Aemet Comunitat Valenciana han apuntado que las tormentas de la tarde van perdiendo intensidad y ya no hay rayos. No obstante, han advertido de que la previsión es que la próxima madrugada se formen otras que pueden tener intensidad muy fuerte, con acumulados de 30-40 l/m2 en una hora y 80 en 3 o 4 horas, con más probabilidad en el interior.

Por su parte, Avamet ha informado de que, hasta las 20.30 horas, las lluvias más intensas hasta se han concentrado en el término de Requena con hasta 58 litros. Otras poblaciones con registros abundantes son Muro de Alcoy (20), Camporrobles (20); Beniatjar (18) y Castellón de Rugat y Utiel (14 en ambos casos).