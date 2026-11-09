Localizadas y controladas las seis vacas que se habían escapado de una finca de la Vall d'Uixó

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las seis vacas que se habían escapado esta noche de una finca de la Vall d'Uixó (Castellón), de la que ayer se fugó otra que pudo ser encontrada, han sido localizadas, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El instituto armado ha señalado que los animales, para cuya búsqueda se ha montado un dispositivo especial formado por la Policía Local y la Guardia Civil, que ha trabajado con drones, se encuentran controlados y se ha dado aviso al ganadero para que vaya a buscarlos junto a los mansos y vuelvan a la finca, que se encuentra en el entorno del camí Güenya.

Ayer se escapó otra vaca de la misma finca, la cual fue vista por una persona en la carretera de Algar, cerca del cementerio municipal, que avisó a la Policía Local. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y consiguieron meter al animal en el parking del tanatorio hasta que el dueño de la vaca se la llevó en un camión.

Esta mañana el dueño de la finca ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil ya que ha comprobado que le faltaban seis vacas, que ya han sido localizadas.