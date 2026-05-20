Localizado en Beneixida el joven de 17 años con autismo

Beneixida - GOOGLE MAPS

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado este tarde, sobre las 19.45 horas, al joven de 17 años con necesidades especiales que había desaparecido este miércoles en Beneixida (Valencia).

Así lo ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), en redes sociales, en un mensaje en el que señala que el menor se encuentra con los familiares.

Para la localización del joven se habían movilizado dotaciones de la Guardia Civil, Bomberos forestales de la Generalitat, la Policía Local, Bomberos de València y del Consorcio Provincial de Valencia, unidades caninas, así como un Grupo Especial de Rescate en Altura.