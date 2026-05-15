Loterías y Cruz Roja firman un convenio de 60 millones hasta 2029 para "impulsar la labor" de la asociación

Firma del convenio este viernes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), adscrita al Ministerio de Hacienda, y Cruz Roja Española han suscrito este viernes en Alicante un convenio por el que Loterías destinará más de 60 millones de euros en los próximos cuatro años a "impulsar la labor" que realiza la asociación, con la que colabora desde 1924.

De esta manera, Loterías colaborará con algo más de 15 millones de euros al año hasta 2029 para facilitar "el desarrollo de los diferentes programas y proyectos que lleva a cabo esta entidad", destinados a los colectivos "más vulnerables", según ha indicado el Ministerio en un comunicado.

El convenio, con el que se pretende financiar los distintos proyectos sociales que desarrolla la asociación, ha sido suscrito entre el presidente de Selae, Jesús Huerta, y la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo.

Además, el acto ha estado presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha mostrado su "apoyo" a la "labor que lleva a cabo esta y otras instituciones del tercer sector", unas organizaciones que, a su juicio, "elevan el listón moral de un país con valores como la empatía y ayuda a los demás".

En este sentido, España ha reivindicado el papel de estas organizaciones como "pieza fundamental" del estado del bienestar y ha destacado que "la verdadera prioridad nacional de un país es la prioridad social".

Por ello, el ministro ha puesto de ejemplo la labor "encomiable" de Cruz Roja y sus voluntarios y ha asegurado que "siempre" tendrá "el respaldo del Gobierno de España". "En cualquier situación de emergencia siempre hay alguien de la Cruz Roja ayudando", ha añadido.

Junto a este "apoyo económico", el convenio contempla dedicar un sorteo de Lotería Nacional a Cruz Roja Española para "ayudar a dar visibilidad a la labor de esta institución".

Esta colaboración se ha materializado en el hecho de que en el periodo 2018 y 2025 se destinaron 120,5 millones de euros a dicha organización. Asimismo, la aportación de la sociedad estatal colaboró para que Cruz Roja atendiera en 2025 a 966.285 personas a través de los diferentes programas sociales, según el Ministerio.

Para los próximos cuatro años, la colaboración busca reforzar la participación en programas de atención a personas mayores, con discapacidad, a mujeres en situación de dificultad social y a ciudadanos en situación de "extrema" vulnerabilidad, así como programas de activación de las capacidades para el empleo, de prevención en adicciones comportamentales, de salud, de fomento del voluntariado y otros especiales o extraordinarios.

Con estos programas extraordinarios, Loterías ha colaborado en los últimos años en acciones como la ayuda durante la covid-19, a los afectados por la erupción del volcán de La Palma, los refugiados ucranianos o las personas afectadas por la dana, según ha resaltado el Ministerio.

ACTUACIONES DURANTE LA DANA

En ese contexto, el pasado año, a través del Programa Especial Dana, destinado a apoyar a los afectados por las riadas, con intervenciones para restaurar "su bienestar económico, social y cultural", además de ayudarles con "alimentos, productos de higiene, medicinas", se logró atender a 68.160 personas, de acuerdo con el Ministerio.

Por ello, durante el acto, España ha agradecido "el trabajo y el gesto de generosidad de Cruz Roja tras la catástrofe natural, tanto los días posteriores a la tragedia como los proyectos que sigue desarrollando hasta hoy para ayudar a los afectados".

En ese sentido, como primera respuesta ante la dana, Cruz Roja realizó "numerosas" asistencias directas desde el punto de comando avanzado y puso en marcha 17 albergues para acoger a los afectados. Además, si bien la entidad está presente en 13 de las poblaciones afectadas, habilitó nuevos puntos de atención en 25 localidades adicionales para coordinar "la reconstrucción".

TERCER SECTOR

De otro lado, el Ministerio ha resaltado que Selae mantiene "desde hace décadas" un "firme compromiso" con "la acción social en España" y canaliza "parte de sus recursos hacia programas dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad".

Esta labor se articula mediante convenios "estables" con organizaciones de "referencia" del tercer sector, alineados con los principios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha añadido.

Así, entre 2018 y 2025, "casi ocho millones de personas se han beneficiado de estos programas sociales", con una aportación total de 170,4 millones de euros, financiados a través de Loterías y gestionados por Cáritas Española, Cruz Roja Española y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Además, en 2025 la inversión social de Loterías ascendió a 21,7 millones de euros, lo que benefició directamente a "más de un millón de personas", de acuerdo con el Ministerio.

Este año se inicia un nuevo ciclo de convenios hasta 2029 con una dotación global de 87 millones de euros que busca "atender a unos cuatro millones de personas en ese periodo", ha concluido la administración central.