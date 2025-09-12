El MACA acoge una muestra sobre productos del hogar creados de la transformación de residuos del calzado - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) acoge la exposición 'Renacer de la piel. Diseño y economía circular', elaborada a partir de residuos procedentes de la industria del calzado transformados en productos para el hogar. Su finalidad es conectar diseño, industria y sostenibilidad.

La muestra está organizada por el Departamento de Diseño de Producto de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA), en colaboración con la empresa de calzado Magnanni y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre.

En ella, los asistentes podrán ver el trabajo creativo de la EASDA utilizando residuos de piel procedentes de la industria del calzado, transformados en diseño de producto para el hogar, según ha resaltado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha asistido a la inauguración con directivos de la EASDA, alumnado y la representante de Magnanni y ha animado "a acercarse al MACA para descubrir el talento de los alumnos de la escuela que han transformado restos de piel y de otros componentes del calzado en auténticas obras de arte en forma de lámparas, sillas y otros elementos decorativos para el hogar". "Esta exposición muestra cómo funciona la economía circular de una manera muy gráfica y con elementos realmente sorprendentes", ha añadido la edil.

De manera paralela, el próximo martes 16 de septiembre, a las 17.00 horas, se llevará a cabo el simposio 'Arte y diseño en la transición ecológica', en el que se va a poner en valor el papel del arte y el diseño "como agentes transformadores, capaces de imaginar otro futuro y de cuestionar la huella de los objetos".

PROPUESTAS PARA "EXPERIMENTAR" Y "CREAR"

El MACA tiene preparada una "extensa" programación para todos los públicos. Se trata de programas que en muchas ocasiones tienen una continuidad en el tiempo y que cuentan con el "apoyo" de la Conselleria de Cultura, según ha remarcado el consistorio.

Durante el último trimestre, se retoman algunos como 'Palabras mayores', un espacio, coordinado por Juan Diego Cerdá, pensado para personas mayores de 60 años con ganas de aprender y "experimentar, compartir y crear".

En estos tres meses, el grupo se abrirá a "nuevas experiencias" colectivas, compartirá encuentros con artistas locales, explorarará la memoria a través del arte contemporáneo y cerrará el año estrenando una 'performance' especial.

Por su parte, 'Soniart', coordinado por Lumina Ensemble, vuelve a presentar en su quinta edición a "grandes figuras" del panorama compositivo e interpretativo de un sector musical experimental, "con una programación diseñada para mostrar los diferentes momentos y puntos de vista de la creación y la interpretación sonora actual, acogiendo intérpretes y compositores destacados del panorama nacional e internacional".

Asimismo, 'Paseos sonoros' ofrecerá una "actividad divulgativa de escucha y de puesta en valor de la programación del museo en relación al arte sonoro". Coordinada por Carlos Izquierdo, ofrece una visita al patrimonio del entorno cercano al museo y que define su paisaje sonoro.

El MACA también acogerá la propuesta 'Grandes artistas a secas', una serie de "visitas guiadas con vermú" en las que se hablará sobre la figura de las mujeres artistas, "tan olvidadas en numerosas ocasiones".

"La actividad se centra en artistas de primera línea de vanguardia, atentas a las preocupaciones plásticas de su generación y dominadas por su contexto sociocultural. Está coordinado por el equipo de mediación del MACA con el apoyo del Consorci de Museus de la Generalitat", ha apuntado el museo.

Igualmente, para estos meses se ha preparado '¿Hablamos de arte?', una actividad de visitas comentadas en colaboración con el Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana en las que se plantea "una nueva manera de relacionarse con el museo", con el objetivo de "consolidar y favorecer un enriquecimiento mutuo y un intercambio de experiencias".

De otro lado, 'CoroDelantal' alcanzará su quinta edición. Se trata de un proyecto que nació como "un grupo de experimentación vocal formado en Nueva York en 2011". Ideado y dirigido por Sonia Megías, a modo de laboratorio para desarrollar partituras "raras", este "coro" opera a través de 'performances' colectivas "que borran la frontera entre las artes".

Además, el 'Laboratorio escénico' plantea una nueva propuesta dirigida a jóvenes de 15 a 30 años que quieran "experimentar, arriesgar, imaginar y transformar" la escena "desde lo íntimo hasta lo colectivo". Es un proyecto de la compañía escénica Ambulantes Lab para el MACA.

Igualmente, el 'Mitolatorio' entra en el museo para usar las obras como punto de arranque de un proceso abierto de fabulación, aprovechando el taller para realizar una mediación. Seleccionará las obras o conjuntos de ellas que "abran un debate interesante al ponerla en relación con el espacio urbano y sus hitos". María Maraña y Sergi Hernández coordinan la actividad.

DEBATE Y MÚSICA

Por su parte, los 'Laboratorios de letras e imágenes', coordinados por Va de Cuentos y dirigidos a un público familiar, son un campo de aprendizaje y descubrimiento y "una oportunidad para dar a conocer libros de gran calidad tanto por lo que cuentan como por el cómo lo cuentan".

"Es un espacio de creación que invita a experimentar alrededor de la lectura entendida en el sentido más amplio del término: leer con todos los sentidos, la lectura de imágenes y sonidos, la creación literaria como juego y la imaginación poética como forma artística", ha agregado el MACA.

En cuanto a otras propuestas, el MACA ha organizado 'La mesa de la arquitectura', un ciclo de encuentros sobre arte y arquitectura alrededor de una mesa donde se han dibujado muchos proyectos. Durante los últimos meses del año, los protagonistas serán Josep María Montaner, Mónica Alberola y Coll-Leclerc (Jaume Coll y Judih Leclerc). El proyecto está coordinado por Santiago Varela y en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Alicante.

El museo volverá a acoger durante los meses de octubre a diciembre las actuaciones del programa 'MACA en vivo', paralelo al festival Abril en Danza, que contará, en esta ocasión, con las actuaciones de Javier Arocena, Cía Marroch y Alicia Verdú. Otra Danza coordina la propuesta.

PROGRAMA EDUCATIVO

El MACA da inicio a su programación para el curso 2025-2026 con una serie de "propuestas innovadoras, pensadas para enriquecer la experiencia educativa de los visitantes", según ha remarcado el consistorio.

Este año, se han diseñado un conjunto de actividades con "talleres creativos, visitas guiadas, proyectos y recorridos temáticos dirigidos a todos los niveles educativos". Además, "se sigue fortaleciendo aquellas iniciativas que han tenido gran acogida en ediciones anteriores, adaptándolas y mejorándolas en el laboratorio de aprendizaje".