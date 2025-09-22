Macrooperación contra el narcotráfico en el Puerto de València: 80 detenidos previstos y 3,6 toneladas de cocaína

En la investigación, coordinada por el juzgado 15 de València, se han realizado más de 50 registros

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una macrooperación desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional contra una organización criminal dedicada a introducir cocaína a través del Puerto de Valencia, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, prevé la detención de más de 80 detenciones de sospechosos y hasta el momento se han aprehendido casi 3,6 toneladas de la citada sustancia.

Asimismo, se han realizado ya casi medio centenar de entradas y registros en esta operación, adelantada por los diarios Levante-EMV y Las Provincias, en su mayoría en la provincia de Valencia, lo que ha obligado a movilizar simultáneamente a un total de 45 letrados de la Administración Justicia. La investigación judicial, que está declarada secreta, sigue abierta.

La investigación judicial se inició a finales de abril de 2024. Las pesquisas han determinado indiciariamente que el denominado 'Cartel del Puerto de València' funcionaba como una organización criminal "en red", con diferentes ramas o facciones separadas a modo de celdas o compartimentos estancos con funciones diferenciadas.

Esas ramas van desde los grupos delictivos extranjeros que financian las operaciones hasta otros narcotraficantes con contactos internacionales, grupos con contactos nacionales, portuarios, representantes aduaneros, empresarios, transportistas y personas dedicadas finalmente al blanqueo de capitales.

Según detalla Levante-EMV, la operación, que tiene como epicentro dos redes criminales diferenciadas pero que funcionan en cartel, se inició a las 5.30 horas de este lunes con 48 registros domiciliarios simultáneos que afectan a los 33 principales investigados --varios de ellos tienen dos o más propiedades inmobiliarias. Los jefes de cada una de las tramas serían dos trabajadores portuarios que, con los años, han pasado a cabezas de cartel y que se encuentran inmersos en otras investigaciones anteriores por narcotráfico de cocaína al por mayor.

Por su parte, según señala Las Provincias, varios de los narcotraficantes detenidos utilizaban comunicaciones encriptadas para eludir los seguimientos policiales. En los operativos policiales simultáneos participaron más de un centenar de agentes de diferentes unidades con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Unidad Aérea de la Policía Nacional, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Guías Caninos. Las detenciones y los registros tuvieron lugar en Picassent, Aldaia, Puerto de Sagunto, Sueca, Bétera, Montroy, Godelleta, Chiva y Alboraya, entre otras poblaciones.