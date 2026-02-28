Una manifestación exige a la Conselleria una "negociación real y efectiva" para mejorar las condiciones del profesorado - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación bajo el lema 'Mou-te per l'escola' --Muévete por la escuela-- ha exigido a la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, una "negociación real y efectiva" para "mejorar" las condiciones laborales del profesorado valenciano, ya que aseguran que "hay personas que están gestionando las peticiones y que no entienden muy bien lo que es la palabra negociación".

Las reclamaciones recogen las "mejoras en los salarios y en las condiciones laborales del profesorado, el aumento de las plantillas, menos ratios y la eliminación de la burocracia innecesaria, y la sobrecarga de trabajo para que puedan centrarse en la docencia y la atención al alumnado". Además, han reivindicado que se "potencie el valenciano y que se dote al sistema educativo de unas instalaciones dignas, seguras y adaptadas a una climatología cambiante".

Así lo han aseverado los portavoces de la Intersindical Valenciana (STEPV), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras Educació (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) --entidades convocantes--. Las manifestaciones también se han replicado, en Castelló de la Plana y Alicante.

Durante la marcha, que ha comenzado sobre las 12 horas en la Plaza de San Agustín y ha recorrido las calles del centro de València hasta la Plaza de la Virgen, se han escuchado consignas como 'No a los recortes en educación', 'Educación, pública y de calidad en valenciano', 'Ayer, hoy y mañana la escuela en valenciano', 'Más salario y menos burocracia' o 'Más subvención en educación', entre otras.

Asimismo, los asistentes han portado carteles que rezaban '¡Ya es suficiente! - burocracia, - ratios, + salario, + plantilla, + valenciano', 'Por la dignidad docente, Conselleria: escucha a la eduación', 'Quien pierde sus orígenes, pierde su identidad', 'Por una educación, pública, de calidad, en valenciano y laica' o 'Dignifiquemos la educación pública', entre otros.

"NEGOCIACIÓN REAL" Y DEROGAR LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA

El secretario nacional de STEPV, Lluís Navarro, en declaraciones a los medios, antes de dar comienzo la protesta, ha exigido a la Consellería que abra una "negociación real" sobre las condiciones salariales y laborales del profesorado y ha detallado que buscan acabar con el "menosprecio institucional que está recibiendo el valenciano y derogar de la Ley de Libertad Educativa".

Por su parte, la secretaria general de la Federación d'Educació de CCOO PV, Xelo Valls, ha subrayado que la razón de esta movilización es debido a que, en la Conselleria de Educación, "hay personas que están gestionando las peticiones y que no entienden muy bien lo que es la palabra negociación", ya que, a su juicio, "negociar de buena fe es sentarse y hacer propuestas sobre una plataforma reivindicativa".

En esta línea, la responsable de Educación pública de UGT-PV, Maica Martínez, ha señalado que la Conselleria se "comprometió a negociar el calendario en el mes de marzo y, a fecha de hoy, aún no tenemos ni instrucciones ni normativas ni datos". "Consideramos muy importante que se pongan las pilas y que comiencen a negociar verdaderamente porque están generando un malestar en la comunidad educativa", ha remarcado Martínez.

"Somos los funcionarios docentes peor pagados de España", ha indicado el delegado de CSIF Educación, Rafael Benavent, al tiempo que ha añadido que se han manifestado porque "seguimos con los mismos ratios de los años 90 y porque las infraestructuras escolares necesitan una revisión y adecuación a las necesidades del alumnado".

Al hilo, ha agregado: "Estamos aquí porque seguimos con mejoras laborales pendientes de negociar y exigimos una negociación real y efectiva para mejorar las condiciones laborales del profesorado valenciano".

MANIFIESTO

Al terminar el recorrido, los sindicatos docentes han leído un manifiesto en el que han exigido a Ortí que incluya sus peticiones sindicales en el calendario de negociación lo que resta de curso educativo. "No tenemos garantías todavía de que la Consellería acepte las propuestas sindicales", han recalcado.

Entre las exigencias, han pedido "recuperar el poder adquisitivo perdido, las pagas extra completas, y una cláusula de revisión salarial de acuerdo con los incrementos del Índice de Precios al Consumidor (IPC)". "No podemos tolerar ser el territorio peor pagado de todo el estado", han aseverado.

Asimismo, han exigido la "rebaja de los ratios de alumnado para evitar la sobrecarga de trabajo y permitir una atención lo más individualizada posible, tal y como exige la normativa". En este sentido, buscan la "recuperación del profesorado recortado en aplicación de la nueva orden de plantillas que ha sustituido los acuerdos firmados por todos los sindicatos en 2023".

"El profesorado de Formación Profesional (FP) y de Centro de Formación de Personas Adultas (FPA) ha sufrido especialmente este recorte, que se suma a la que sufrieron las Escuelas Oficionales de Idiomas (EOI) y los conservatorios hace dos cursos", han señalado.

A estas peticiones, han sumado la "cobertura inmediata de todas las plazas, vacantes y sustituciones, tanto de profesorado como del personal de Atención Educativa y de Administración y Servicios", ya que, según han dicho, es "intolerable que nuestro alumnado no tenga su profesorado al completo de forma inmediata ni que la administración tarde meses al cubrir las vacantes y sustituciones del Programa de Acompañamiento Escolar (PAE) y Personal de Administración y Servicios (PAS) porque deteriora la atención al alumnado y sobrecarga el resto del personal".

Al tiempo, también han reclamado "recuperar la dotación presupuestaria de 121 millones de euros recortada en infraestructuras educativas y en el Plan Edificante". "Es importante la rehabilitación y reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana", han resaltado.

Además, buscan "mejoras" en la enseñanza del valenciano y en la clasificación y reconocimiento profesional para las compañeras de los colectivos que conforman el Personal de Atención Educativa (educadoras de educación infantil, de educación especial, fisioterapeutas, trabajadoras sociales, Técnicos en Interpretación de lengua de signos,...) y el Personal de Administración y Servicios (tanto personal C1 y C2, como los encuadrados dentro de las Agrupaciones Profesionales Temporales (APF)).

Por ello, han reclamado la "inclusión real y efectiva del alumnado que pasa por la dotación adecuada de personal y por los recursos materiales necesarios". "Exigimos la retirada de todas las normativas que no cuenten con el apoyo sindical como el calendario escolar o el currículum y el mantenimiento y mejora del acuerdo de profesorado interino", han concluido.

Ante esta situación, los sindicatos docentes han advertido que continuarán movilizando al profesorado "hasta que la Consellería atienda" sus propuestas y llevarán a cabo una nueva huelga educativa el próximo 31 de marzo.