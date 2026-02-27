En marcha una iniciativa de la Generalitat para fomentar el uso de coche compartido en seis grandes áreas de Valencia

Presentación de la iniciativa 'València Comparte Coche' - GVA

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la empresa TRIBBU han puesto en marcha una comunidad propia para compartir coche en la ciudad de València y su área metropolitana, con el objetivo de fomentar una movilidad "más eficiente y sostenible", facilitar los desplazamientos y reducir la huella de carbono.

Este nuevo proyecto, enmarcado en el Plan Endavant, permitirá aumentar la tasa media de ocupación del vehículo privado en València y alrededores, que actualmente se sitúa en 1,1 personas por coche, lo que implica "miles de asientos vacíos circulando cada mañana", según recoge la Generalitat en un comunicado. Por ello, la Conselleria impulsa el uso del vehículo compartido, una opción que contribuirá a generar un tráfico más fluido y reducirá las emisiones contaminantes.

El proyecto ya está disponible y se centrará en seis zonas con una alta densidad de tráfico: el entorno del Hospital La Fe, el Campus de Burjassot de la Universitat de València, la zona industrial de Riba-roja, el polígono industrial Jaume I de Almussafes, la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre y el entorno del centro comercial Bonaire y se estudia ampliarlo a más zonas en el futuro.

Al respecto, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que la aplicación, desarrollada por la empresa TRIBBU, permite conectar a conductores y pasajeros con recorridos similares "para reducir el número de vehículos que circulan con un solo ocupante, ya que hemos detectado que en el área metropolitana de València la mayoría de los desplazamientos se realizan en coche y en solitario".

Mus ha resaltado que la iniciativa "va más allá de una aplicación, ya que ejemplifica el apoyo de la Generalitat a un proyecto público de coche compartido, no solo como una herramienta informal, sino como una opción estructurada y medible". En este sentido, la app garantiza la verificación de los usuarios y mide también el impacto de cada trayecto compartido.

6,1 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS

El área metropolitana de Valencia soporta cada día 6,1 millones de desplazamientos y que un conductor puede pasar al año hasta 95 horas en atascos. Por ello, con esta iniciativa se ofrece un beneficio económico directo para compartir coche y contribuir a una mayor eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte.

Este beneficio proviene del sistema de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el que los conductores podrán recibir 0,04 euros por kilómetro y pasajero.

Según ha resaltado la Generalitat, para las personas, compartir trayecto supone reducir el gasto mensual en transporte, disminuir el estrés asociado a los atascos y transformar el desplazamiento diario en una experiencia más eficiente y colaborativa. Por su parte, para las organizaciones implicadas, representa una herramienta concreta para reducir la huella de carbono y mejorar la accesibilidad de trabajadores, estudiantes y usuarios a grandes centros de actividad.

Asimismo, ha destacado que, en el entorno urbano, aumentar la ocupación media de los vehículos se traduce en menos congestión en horas punta, menos emisiones y un mejor uso del espacio urbano, uno de los grandes retos de las áreas metropolitanas.

La puesta en marcha del proyecto se enmarca en la estrategia del Plan Endavant diseñado para fomentar la reconstrucción y un nuevo escenario social y económico tras la dana, que contempla en su Iniciativa E.20.1 fomentar la implantación del 'carpooling' en todos los grandes centros generadores de desplazamientos del área metropolitana, tales como universidades, polígonos industriales, centros comerciales, ciudades administrativas, ciudades judiciales o recintos portuarios y aeroportuarios.