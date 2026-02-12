Marlaska defiende que Gobierno y PSOE actuaron "desde el primer momento" con Ábalos: "Tolerancia cero con la corrupción"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios durante el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, a 12 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que tanto el Gobierno de España como el PSOE actuaron "desde el primer momento" con el exministro José Luis Ábalos, al que apartaron "de cualquier responsabilidad que pudiera tener" por haber "defraudado la confianza", y ha mostrado "tolerancia cero con la corrupción" por parte del Ejecutivo central.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en València, tras asistir al acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, el día en que el Tribunal Supremo celebra una audiencia preliminar previa al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia en la que escuchará las alegaciones de los tres acusados: Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Preguntado al respecto, Grande-Marlaska ha señalado que el Gobierno ya ha expresado su "tristeza" por el hecho de que Ábalos haya "defraudado la confianza". Pero, dicho esto, ha mostrado "respeto a las resoluciones judiciales", como "muchas veces ha reconocido y manifestado" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha defendido que tanto el Gobierno como el PSOE actuaron "desde el primer momento apartando a la persona de cualquier responsabilidad que pudiera tener", en alusión al exministro socialista. "Con lo cual, quiero decir que tolerancia cero a la corrupción", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en mostrar "respeto y colaboración plena con las autoridades judiciales".