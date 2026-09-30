El MARQ incorpora a la muestra permanente el ventanal gótico hallado en las excavaciones de la Pobla de Ifach - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ventanal gótico descubierto en la 'domus domini' de la Pobla de Ifach, en la localidad alicantina de Calp, ya puede contemplarse en la muestra permanente del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), ha informado la Diputación en un comunicado.

La pieza, que fue hallada durante las excavaciones de los años 2013-2018, ha quedado instalada esta semana en la sala dedicada a la Edad Media, donde se incorpora al recorrido expositivo de este complejo cultural.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha expresado su "satisfacción" al ver "por fin" instalada "una pieza extraordinaria, fruto de más de dos décadas de trabajo e investigación en el yacimiento medieval de la Pobla de Ifach impulsados desde la Diputación de Alicante a través del MARQ y gracias a los programas de ayudas para la conservación, recuperación y difusión del rico legado patrimonial que atesoramos en la provincia".

Acompañado por el director del MARQ, Manuel Olcina, y el director de las excavaciones en la Pobla de Ifach, José Luis Menéndez, el representante de la institución provincial ha presenciado el proceso del montaje del ventanal que se ha llevado a cabo en el museo.

La Diputación ha resaltado que este "singular vestigio arquitectónico" ha formado parte de la exposición 'Llúria. Señores y señoras de la tierra', en su periplo por Calp y Cocentaina, y su ubicación original era una "gran sala" de la residencia señorial, donde la Casa de Llúria ejercía la gestión del territorio castral de la zona calpina e impartía la justicia señorial.

La 'domus domini' de Ifach era el edificio de poder en el seno de esta 'pobla nova', construida entre finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV. Los ventanales contaban con capiteles de rosetas dodecapetalas y palmas, que son típicos del taller de Girona, una de las escuelas arquitectónicas "más importantes" de la Corona de Aragón durante la Edad Media. La pieza puede visitarse en el MARQ a partir de esta semana.