Máximo Huerta: "La cultura nos ha hecho el tedio más ligero y debemos ser generosos con ella"

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) subraya el importante papel de la cultura en tiempos de confinamiento al hacer "el tedio más ligero". El autor confía en que esa ayuda se vea reconocida socialmente e insta a ser "empáticos" con el sector. "Con la cultura debe ser generoso tanto el que la consume como el que la dirige".

Así lo ha aseverado Huerta en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación a medios valencianos de su nueva obra, 'Con el amor bastaba' (Planeta), una novela que habla "de la necesidad de ser feliz y de la importancia de ser nosotros mismos", explica.

El narrador define a 'Con el amor bastaba' como una novela "de entreguerras", ya que fue escrita en el período comprendido entre su dimisión como ministro de Cultura y la pandemia de coronavirus. "Me ha hecho disfrutar escribiendo, no he sufrido nada, ha sido un refugio fantástico", afirma.

Además, comenta que durante la cuarentena ha experimentado un "estallido de creatividad": "He escrito un montón, he dibujado más que nunca y he leído muchísimo, seguramente porque la evasión es necesaria en la vida y en casa".

Preguntado por el papel de la cultura en esta crisis, Máximo Huerta apunta: "No sé si la gente es consciente de que la cultura es lo que nos ha entretenido, ha hecho que el tedio sea más ligero. He visto gran generosidad en escritores que han leído sus libros, en teatros que han abierto sus obras en internet, en músicos tocando, todos hemos hecho alguna receta gastronómica...".

"La cultura ha sido muy importante en esta pandemia porque ha hecho algo maravilloso, como es evadirnos, y necesitamos salir de la realidad inmediata. Espero que ahora seamos generosos yendo a librerías, cines y teatros", ha apostillado.

Sobre qué le pediría al ministro de Cultura que un día fue, el escritor y periodista ha remarcado: "Con la cultura debe ser generoso el que la consume y el que la dirige. Debemos ser empáticos, el equipo del ministro y los ciudadanos. Yo no voy a exigirle nada al ministro, porque bastante tiene, pero sería necesario un 'Plan España' de apoyo a la cultura, que será de los últimos sectores en recuperarse junto al turismo". En este punto, ha defendido que "lo que define a un país" es su geografía y su cultura, más que las grandes empresas.

En 'Con el amor bastaba', Máximo Huerta narra la historia de Elio Ícaro, un niño con el don de volar. Se trata de una novela "de atmósferas, de escapada y de huida, donde los lugares tienen tanta importancia como los personajes".

El protagonista descubre que es diferente y, a través de la figura de los padres, el autor reflexiona sobre cómo nos comportamos ante esa diferencia. "Ambos lo hacen con la mejor de las intenciones, pero, mientras la madre anima al hijo a que sea más libre, el padre cree que debe disimular el don".

"TODOS SOMOS RAROS"

Huerta reivindica el valor de esa diferencia pero cree la sociedad invita a otra cosa: "Somos gregarios política y socialmente. Nos sentimos obligados desde niños a pertenecer a un grupo llevando las mismas camisetas, las mismas zapatillas, formando parte de un pensamiento único, aunque en realidad todos somos únicos, especiales, raros".

Una de las características de este título es que adopta la forma de fábula. Al respecto, señala: "Creo mucho en el lenguaje oral, en lo que nos han contado, en los cuentos de las abuelas, las leyendas, mitos y 'rondalles'. Pienso que lo que más perdura es aquello que nos han contado y me gustaría que esa novela fuera leída por alguien a otro alguien".