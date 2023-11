Mazón dice que Educación estudia una "posible regulación" sobre móviles en colegios, pero aboga por "no precipitarse"

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado que la Conselleria de Educación está estudiando una "posible regulación" de los teléfonos móviles en los centros educativos, que considera que es "una problemática que preocupa a mucha gente", aunque ha abogado por "no precipitarse".

Así se ha expresado este viernes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación, al ser interpelado por la petición por parte de diversos colectivos de la Comunitat sobre un plan respecto al uso de móviles en ámbito escolar.

Mazón ha sostenido que se trata de "una problemática que preocupa a mucha gente". "La Conselleria de Educación está estudiando esta posible regulación y sé que lo quiere hacer con diálogo con los centros escolares, con la comunidad educativa, con los padres, que es fundamental", ha afirmado.

Asimismo, ha apuntado que "lo más importante es no adelantar ninguna restricción preventiva". "Hay problemáticas con respecto a la gente joven y con respecto a la adolescencia que a mí me preocupan mucho y que estamos estudiando, pero no nos queremos precipitar. El asunto de los móviles es un asunto complicado, porque también produce efectos negativos y no tiene un buen uso", ha considerado.

En la misma línea, ha mencionado las bebidas energéticas, con las que a su juicio también hay "un problema, sobre todo por lo que se está mezclando con ellas".

"Son asuntos que estamos reflexionando sobre ellos, que no merecen que nos precipitemos, pero que sí que merecen un estudio importante y este es uno de ellos. Son asuntos sensibles e ir improvisando con asuntos sensibles es otra de las cosas que ha pasado ya a una etapa anterior", ha concluido.