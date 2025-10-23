Mazón muestra "respeto permanente" y "en cualquier caso" a la justicia tras ordenar la Audiencia que declare Vilaplana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, asiste a la presentación del proyecto educativo de sensibilización ante el riesgo por inundaciones, en el Palau de la Generalitat, a 23 de octubre de 2025 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrado "respeto permanente" y "en cualquier caso" a la justicia después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado que declare como testigo en la causa de la dana la periodista Maribel Vilaplana, que comió con él en un restaurante el 29 de octubre de 2024, día de la catástrofe que provocó 229 fallecidos.

Así lo ha trasladado a los periodistas en el receso de un acto en el Palau de la Generalitat, preguntado por su valoración de la citación de Vilaplana, por si le preocupa y por si acudirá voluntariamente a declarar como testigo en el proceso como le ha instado de forma reiterada la jueza de Catarroja encargada de la causa.

Cuestionado por la decisión de la Audiencia, Mazón ha contestado: "Ya sabéis que nosotros no solemos hacer valoraciones, no lo hacemos nunca, de las resoluciones judiciales. Estamos convencidos, lo hemos estado siempre y lo seguiremos estando, de que es la mejor manera de respetar el proceso".

"Es una invariable que este gobierno sí que tiene, y la mejor manera de respetar el proceso es no hacer valoraciones --ha abundado--. No lo hacemos nunca y vamos a seguir sin hacerlo con total respeto como siempre".

Preguntado por si le preocupa la declaración de Vilaplana, ha reiterado que "nunca" valora las decisiones judiciales: "Lo que es importante es respetar los procesos y por eso no hacemos esas valoraciones".

Dicho esto, el jefe del Consell ha señalado que "otras administraciones no han optado por esta decisión". "Nosotros sí, respeto permanente, en cualquier caso", ha recalcado.

Mazón no ha contestado a las siguientes preguntas de los medios de comunicación sobre si acudirá a declarar voluntariamente o si le preocupa lo que declare Vilaplana, mientras salía del Saló de Corts del Palau de la Generalitat en un receso de la sesión plenaria del Alto Consejo Consultivo en I+D+i.

Además de ordenar la declaración de Vilaplana, la Audiencia ha coincidido con la jueza instructora en que el 'president' de la Generalitat, por su condición de aforado, "queda fuera del ámbito subjetivo de la investigación que dirige", pero ha matizado que ello "no obsta para que deban practicarse diligencias que resulten pertinentes y de utilidad a la investigación".

"De momento, procede avanzar en la investigación (...) y solo en el caso de que la juez de instrucción detectara la concurrencia de indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el 'president' y, elevada la exposición razonada, el TSJCV compartiera la valoración de la juez, cabría extender el ámbito subjetivo de la investigación al mismo y sería Tribunal Superior el órgano competente para ello", ha agregado.