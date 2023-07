Mazón sobre al reparto de consellers por provincias: "No soy enamorado de las cuotas, sino de los mejores"

Pide que se le pregunte a Puig cuándo va a ser investido, pues él ya se lo pregunta "todos los días"

CASTELLÓ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El presidente del PP en la Comunitat Valenciana y próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado este miércoles respecto al reparto de consellers por provincia que él no es "enamorado" de las cuotas, sino "de los mejores y las mejores", y ha apuntado que Alicante, Valencia y Castellón "van a tener a los mejores y a las mejores".

Mazón ha realizado estas declaraciones antes los medios tras asistir al pleno en el que Marta Barrachina ha sido nombrada presidenta de la Diputación de Castellón al ser preguntado al respecto.

"Yo no soy un enamorado de las cuotas, sino un enamorado de los mejores y de las mejores y las provincias de Alicante, Valencia y Castellón van a tener a los mejores y a las mejores, los y las que mejor las van a defender, pero hasta aquí puedo leer", ha dicho.

Por otra parte, preguntado cómo van los plazos para que sea investido, Mazón ha indicado: "Pregunten al señor Puig, pues yo se lo pregunto todos los días y no sé qué más decirle".

Así mismo, respecto a si Rubén Ibáñez va a ser el próximo presidente del Puerto de Castellón, el dirigente del PPCV ha indicado que "lo importante son los proyectos", y que hoy no quería hablar de nombres "porque no corresponde y no creo que sea respetuoso con el establecimiento de las distintas instituciones, pues creo que en estos momentos está cursándome la presidenta de les Corts para llamar a consulta para la posible candidatura".

"Es verdad que la cabeza ya está funcionando y que ya vamos a tener que abordar el asunto de los nombres, pero nunca lejos de los contenidos porque lo más importante es para qué", ha concluido.