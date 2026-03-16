Médicos plantan una falla para "denunciar su precariedad": "No permitiremos que nuestra vocación sea nuestra condena"

Falla del Ilustre Colegio de Médicos de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha llevado este lunes su protesta al corazón de las Fallas con la 'plantà' de la 'Falla de los Médicos' en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de València (ICOMV), con el objetivo de "denunciar su precariedad": "No permitiremos que nuestra vocación sea nuestra condena".

Entre sus reclamaciones han destacado la "sobrecarga asistencial en Atención Primaria, las guardias de 24 horas extenuantes, la falta de relevo generacional, la fuga de talentos y la pérdida de poder adquisitivo".

La falla, bajo el lema 'El médico quemado: Vocación no es condena', es un monumento de gran formato --dos metros de alto por 1,6 de ancho-- que representa la figura del "médico quemado" y está diseñada con un efecto visual en 3D sobre panel de alta densidad que simboliza el "agotamiento" de un colectivo que reclama que "su vocación no puede ser una condena para aceptar condiciones laborales indignas".

Con todo, en plena semana de Fallas y en el marco de las movilizaciones y huelgas convocadas por los sindicatos médicos, el presidente de MUD, Enrique Alfonso, ha remarcado, en declaraciones a los medios, que esta movilización, "no es una huelga motivada exclusivamente de manera corporativista por los sindicatos, sino que busca mejorar la sanidad pública y el Sistema Nacional de Salud de todos los ciudadanos".

A través de la 'Falla de los Médicos', han representado que el Sistema Nacional de Salud está "en llamas" y que se está "deteriorando a marchas forzadas". Por ello, Alfonso ha reclamado "tener la capacidad de negociar nuestras propias condiciones laborales para que pueda haber médicos atendiendo a los ciudadanos, tener las mismas condiciones que el resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud y de trabajadores de España, y que, además, el sistema gire en torno al paciente para tengan capacidad para ser atendidos cuanto antes por buenos especialistas".

"MÉDICOS MUY QUEMADOS"

"Esta falla representa a dos médicos con cara de estar muy quemados, el médico que hace guardias interminables de 24 horas y que carga con una losa, que es el estatuto marco que quiere aprobar la ministra de Sanidad, Mónica García, que nos impide realizar nuestro trabajo como corresponde", ha detallado.

Asimismo, ha subrayado que "esta semana es muy importante para todos los valencianos y queríamos formar parte a través de una falla con nuestras reivindicaciones y hacerles partícipes". "Normalmente las fallas suelen ser una sátira, una crítica de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad pero lo que estamos mostrando aquí es un espejo de cómo están los médicos en toda España, quemados y, con nosotros, el resto de los pacientes", ha añadido.

En cuanto al seguimiento de la huelga, el presidente de MUD ha destacado que "es el máximo" que se les está permitiendo, ya que "estamos hablando de servicios mínimos en torno al 100 por cien en algunos casos y el 75% en otros casos". "Nosotros decimos que la huelga nunca es un éxito porque queremos estar atendiendo a nuestros pacientes lo mejor que podamos, pero la administración no nos ha dejado otro remedio que ir a la huelga", ha señalado.

Por su parte, el vicepresidente del ICOMV, Luis Ortega, ha recalcado que la precariedad del sistema médico es una "problemática que se veía venir y está arrasando a la profesión debido al pasotismo de todos los políticos". En esta línea, ha lamentado que el médico "no puede más con los horarios, las guardias y la conciliación familiar". Por todo ello, ha hecho hincapié en que este movimiento, tiene "todo el respaldo del Colegio de Médicos, total y absoluto, porque está plenamente justificado".

MANIFIESTO

El presidente de MUD ha leído un manifiesto en que ha apuntado que la falla la han financiado más de cien médicos de la provincia de Valencia y de toda España. "Hoy no estamos aquí solo para plantar una falla sino para plantar cara a una realidad que ya no se puede ocultar bajo un pijama blanco", ha remarcado.

"Lo que veis representado en la falla, este médico encadenado a una bola de vocación, rodeado de llamas en su consulta de Atención Primaria, con el reloj de Dalí marcando guardias infinitas de 24 horas, no es ficción, sino una radiografía de nuestra profesión en 2026", ha destacado, y ha añadido que "plantamos esta falla porque nuestra vocación no es un cheque en blanco".

De esta manera, ha advertido que "se nos pide sacrificio, se nos pide aguantar por el bien del paciente, pero se olvida que un médico agotado, mal pagado y sin recursos es un riesgo para la seguridad de ese mismo paciente".

La Atención Primaria y el conjunto del Sistema Nacional de Salud están "en llamas y nuestro primer muro de contención se desmorona", ha lamentado, al tiempo que ha agregado que "agendas infinitas, faltas de relevo y una burocracia que nos roba el tiempo que deberíamos dedicar a curar".

Por otra parte, ha indicado que el Estatuto Marco es "una losa, como el cilindro que aplasta la base de nuestra falla y las normativas actuales nos mantienen encadenados a la precariedad y a la falta de conciliación real".

"NO SOMOS HÉROES, SOMOS TRABAJADORES"

"No somos héroes, somos trabajadores y agradecimos los aplausos en su momento, pero estamos cansados", ha lamentado. Asimismo, ha incidido en que "necesitamos inversión y que se respeten nuestros derechos laborales para tener un tiempo digno por paciente".

Finalmente, ha manifestado que "no permitiremos que nuestra vocación sea nuestra condena, como veis en la falla porque queremos una sanidad pública digna para todos, pero no a base de explotar a quienes la sostienen sobre sus hombros". "Que esta falla sea símbolo de nuestra unión", ha concluido.