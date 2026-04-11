Una menor de 13 años herida con un traumatismo craneoencefálico tras ser atropellada en Alicante

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 13 años ha resultado herida con un traumatismo craneoencefálico y traumatismo en el húmero tras ser atropellada en la A-31, a la altura de Polígono Babel, en Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se notificó sobre las 2.10 horas de la madrugada y, hasta el lugar del atropello, se movilizó una unidad de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Los servicios sanitarios trasladaron a la menor herida al Hospital General de Alicante Dr. Balmis, detallan las mismas fuentes.