Un menor detenido tras presuntamente apuñalar a otro en Torrevieja

La Guardia Civil subraya que no hay indicios de que los hechos tengan relación con el entorno escolar o bandas

Publicado: jueves, 20 noviembre 2025 10:51

   ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha detenido a un menor de edad acusado de apuñalar a otro este miércoles sobre las 14.00 horas en el municipio alicantino de Torrevieja, según han señalado fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

   Tanto el presunto agresor como la víctima son alumnos de un instituto de esta ciudad, si bien el Equipo de Policía Judicial de la Benemérita ha descartado que este suceso tenga relación con el entorno escolar o con bandas, por lo que se considera un hecho puntual, de acuerdo con las mismas fuentes.

   Desde el instituto armado han detallado que el menor detenido acusado del apuñalamiento será presentado este jueves ante la Fiscalía de Menores.

