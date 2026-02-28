Metrovalencia pone en servicio el aparcamiento gratuito de la nueva estación de València Sud con 530 plazas

Metrovalencia pone en servicio el aparcamiento gratuito de la nueva estación de València Sud tras su rehabilitación con más de 530 plazas - GVA

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ha puesto en servicio el aparcamiento gratuito disuasorio de la nueva estación de València Sud, que cuenta con 536 plazas, para que los usuarios del metro puedan acceder hasta la instalación en su vehículo, aparcar en el parking y desplazarse hasta el centro de la capital de manera "cómoda, rápida y sostenible".

La nueva estación de València Sud se ha construido "plenamente accesible" y con acceso directo a la zona de aparcamiento y a las Líneas 1, 2 y 7 de metro, por lo que la intermodalidad será uno de sus "puntos fuertes" dentro de la red de Metrovalencia, según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

La apertura total del aparcamiento de València Sud se produce en el fin de semana en el que comienzan las 'mascletaes' en la plaza del Ayuntamiento de València con motivo de las Fallas. Además, el aparcamiento se ha abierto una vez completada la reurbanización del recinto, que ha sido asfaltado, pintado y señalizado, trabajos que se han ejecutado durante esta semana.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) puso en servicio el viernes 16 de enero la nueva estación de València Sud de Metrovalencia. Este proyecto ha "permitido mejorar las condiciones de accesibilidad e intermodalidad respecto a las instalaciones anteriores" y forma parte de las obras de emergencia que ha ejecutado la empresa pública para hacer frente a los efectos de las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

Estas nuevas instalaciones incorporan un paso inferior peatonal que conecta los andenes con el aparcamiento, situado junto a las instalaciones de València Sud, de manera "totalmente accesible". Asimismo, el nuevo edificio, acondicionado para Personas de Movilidad Reducida (PMR) y situado en el centro de la zona de aparcamiento, permite ofrecer un "mejor servicio" al viajero, ya que recorre una menor distancia entre los andenes y el aparcamiento.

CARACTERÍSTICAS

El nuevo paso inferior de la estación tiene acceso a los andenes de las dos vías generales, que son las vías por las que se presta el servicio y los andenes que son utilizados por los viajeros, por lo que ha sido necesario prolongar estos andenes y dotarlos de nuevos huecos de escaleras y ascensores (tres en total).

Las nuevas instalaciones están diseñadas con "mentalidad de resilencia" frente a las inundaciones, como demuestra que la propia estación se ha elevado un metro sobre su nivel original. La ubicación del nuevo paso inferior cuenta con ascensores que mejoran el acceso actual, ya que se ubica prácticamente centrado con respecto al gran aparcamiento disuasorio de FGV.

En cuanto al vestíbulo, dispone de su propia línea de validación y equipos de información y atención al viajero. Se ha sobreelevado con respecto a la cota del aparcamiento para evitar posibles futuras inundaciones.

Los trenes paran aproximadamente 150 metros más adelante que anteriormente para que los viajeros desciendan y se desplacen por el nuevo acceso inferior con "mayor comodidad" y vean reducida la distancia hasta el aparcamiento.

El paso inferior anterior está destinado como acceso para el personal interno de FGV y como salida de emergencia, frente a una hipotética necesidad de evacuación forzosa de andenes.