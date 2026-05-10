Miles de valencianos arropan a la Mare de Déu en un multitudinario Traslado algo más largo de lo habitual

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de valencianos han arropado este domingo a la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de la ciudad de València, en un emocionante y multitudinario Traslado, desde la Basílica de la Virgen hasta la Catedral, que se ha desarrollado con normalidad aunque ha sido algo más largo de lo habitual por la modificación de su recorrido para evitar unas obras que se desarrollan en la calle del Micalet, en la zona colindante a la fachada del templo, por razones de seguridad.

La imagen de la Virgen de los Desamparados ha salido de la Basílica con puntualidad, a las 10.30 horas, entre gritos de 'Valencians, tots a una veu: visca la Mare de Déu', desde donde ha enfilado el nuevo recorrido, no sin antes rodear la plaza de la Virgen. Tras ello, ha discurrido por la plaza de la Almoina y la calle Barchilla hasta llegar a la puerta de los Hierros.

La Mare de Déu, portada por los Eixidors de la Virgen, ha estado arropada en todo momento por miles de personas que se han congregado en la plaza de la Virgen desde que ha finalizado la Missa d'Infants, sobre las 09.45 horas, y hasta la salida de la imagen de la patrona.

Al paso de la imagen han sido habituales las muestras de emoción y devoción por parte del público, así como el tradicional ritual de algunos niños y niñas en volandas sobre la multitud hasta alcanzar el manto de la Virgen.

El Traslado se ha desarrollado con normalidad, dado que la imagen ha salido puntual y menos de diez minutos después se encontraba ya en el otro extremo de la plaza de la Virgen, rodeando la fuente, y a las 10.45 enfilando por la plaza de la Almoina y la calle Barchilla hacia la puerta de los Hierros de la Catedral, por donde ha entrado pasadas las 11.00 horas, algo más tarde de lo habitual por la modificación del recorrido.

LLUVIA DE PÉTALOS

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, así como buena parte de la corporación municipal y del Consell y el resto de autoridades han presenciado el Traslado, como es habitual, en la Casa Vestuario, desde donde han lanzado pétalos al paso de la imagen.

El día de la fiesta de la patrona de València ha arrancado a las cinco de la madrugada con la misa de Descoberta, en la Basílica; a las ocho se ha celebrado la Missa d'Infants en el altar instalado en la plaza de la Virgen y a las 10.30 horas ha comenzado el Traslado, desde la Basílica hasta la Catedral. Ya por la tarde se celebrará la Procesión General por las calles del centro de la ciudad, a partir de las 17.30 horas.

((Seguirá ampliación))