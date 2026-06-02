Miquel Nadal, elegido nuevo director de la Institut Alfons El Magnànim de la Diputació de València

Archivo - Miquel Nadal en imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miquel Nadal es la persona elegida para ponerse al frente de la Institut Alfons El Magnànim, la editorial de la Diputació de València. Cabe recordar que la institución provincial está llevando a cabo una reestructuración de su área cultural con nuevos nombramientos y estructuras.

Según adelanta eldiario.es y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, el que fuera director general de Cultura de la Generalitat ha sido seleccionado entre tres candidatos, uno de ellos el exdirector del Magnànim durante la anterior etapa de gobierno, Vicent Flor.

El informe de idoneidad señala que Miguel Nadal es funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana del cuerpo superior Técnico de Administración, perteneciente al Grupo A, y acredita el ejercicio de varios puestos de jefatura y dirección, algunos de ellos relacionados con el ámbito cultural.

Igualmente, menciona sus más de 35 años de experiencia en la Administración Pública y destaca puestos como los de jefe del Área de Administración Local (2007-2009), letrado del Consell Jurídic Consultiu (2016-2021), Jefe de Sección de Subvenciones (2022), subdirector general de Innovación y Modernización de la Administración de Justicia (2023) y director general de Cultura (2024-2026), además de su titulación académica en Derecho por la Universitat de València y formación complementaria.

Asimismo, considera que posee un perfil académico "más jurídico, idóneo" para el desempeño de funciones tales como la elaboración de las bases de subvenciones y premios del IAM y organización de sus convocatorias, entre otras.

También subraya su experiencia como director general de Cultura, "igualmente adecuado" para el desempeño de la dirección y supervisión de la gestión económica y administrativa del IAM, en coordinación con la Sección de Administración de Museos, Gestión Cultural y Municipalismo, atendiendo la elaboración de la propuesta de Presupuesto Anual del Instituto y su ejecución, así como la de propuestas de convenios, contratos y otros de análoga naturaleza.

En conclusión, se determina que Miguel Nadal es la persona aspirante que se ajustaría más al perfil de director del IAM, por "acreditar mayor experiencia en la dirección y coordinación en puestos de alta responsabilidad que puedan estar vinculados a la planificación estratégica, la asistencia técnica a municipios o la gestión de recursos humanos, económicos y materiales, así como en puestos de alta responsabilidad jurídica y de supervisión de programas, subvenciones, convenios y actividades culturales".

El área de Cultura de la Diputación de Valencia está experimentando una "importante reorganización" en virtud del acuerdo que tomó el pleno el pasado mes de marzo.

El objetivo, señalan desde la institución, es "redireccionar" la gestión cultural orientándola hacia "una visión municipalista, de colaboración estrecha y gestión por y para los municipios de la provincia, en el marco de una visión estratégica de la Diputación como el 'Ayuntamiento de Ayuntamientos'".