Mompó celebra en la Diputació el 25 d'Abril y llama a "defender lo que somos sin complejos"

Presentacion en la Diputació de València del Cicle de Jornades Jaume I - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha afirmado este viernes que la corporación provincial celebra el 25 d'Abril, día en el que se conmemora el autogobierno valenciano y la batalla de Almansa.

Mompó ha defendido que él demuestra su posición "con hechos y no con palabras": "Yo creo que sobra demostrar quién soy, dónde estoy y, aparte de presidente de la Diputació de València, soy presidente del Partido Popular a nivel provincial y obviamente aquí en la Diputació que tengo honor de presidir vamos a celebrar el 25 d'Abril".

Así se ha pronunciado en la víspera de esta fecha, antes de presentar el Ciclo de Jornadas Jaume I, a preguntas de los medios sobre si la administración provincial conmemorará la efeméride aunque no se celebre en Les Corts. Cabe recordar que, por segundo año consecutivo, no se ha convocado el tradicional acto en el parlamento valenciano, presidido por Vox.

La presentación de las jornadas, organizadas por la Conselleria de Justicia en colaboración con la Diputació y el Fòrum Jaume I 2038, "ha hecho las veces de acto de celebración del 25 d'Abril para reivindicar el autogobierno", según ha explicado la propia corporación provincial en un comunicado.

El acto ha reunido alrededor de medio centenar de juristas, historiadores, politólogos y periodistas, entre otros. También han participado la consellera de Justicia, Nuria Martínez; la presidenta del Fòrum Jaume I, Susi Boix; el presidente de la Asociación Valenciana de Medios de Comunicación, Santiago Calaforra; y el historiador y cronista oficial de Llombai, Vicente Sanz. Ha acudido igualmente el síndic del PP, Nando Pastor, y representantes de ICAV, lo Rat Penat, RACV, CEV, EVAP, Tyrius, AVACU o ATA.

Durante su intervención, Mompó ha defendido que la Comunitat Valenciana "será respetada si tenemos la capacidad de hacernos respetar y será influyente si tenemos la capacidad de defender lo que somos sin complejos", según ha recogido la Diputació en un comunicado.

Previamente, a preguntas de los medios sobre la celebración del 25 de abril, Vicent Mompó ha subrayado que "es muy importante saber cuál es nuestro pasado, saber de dónde venimos para poder llegar a donde queremos ir".

"Yo tengo muy claro que el pueblo valenciano y la Comunitat Valenciana tenemos identidad propia. Nadie nos debe decir lo que queremos ser, ni nadie nos debe decir cuáles son nuestras aspiraciones. Son aspiraciones propias y legítimas. Todo el pueblo valenciano, y esto no vade siglas, debemos pelear para conseguirlo", ha remarcado.

INFRAFINANCIACIÓN Y DEFENSA DEL VALENCIANO

El presidente de la Diputació ha destacado las jornadas del ciclo Jaume I, en el 750 aniversario de la muerte del rey, son "un buen momento para reivindicar lo que somos, pero también para marcar el camino de lo que queremos ser y, sobre todo, como siempre para hacerlo juntos, que es la única forma en la que el pueblo valenciano acabaremos consiguiendo lo que es de derecho".

En este punto, se ha referido a la infrafinanciación autonómica y a la defensa tanto de la lengua valenciana como de "nuestras señas de identidad", al tiempo que ha remarcado que esto no va de políticas estériles" y que "la identidad del pueblo valenciano es muy importante y precisamente lo que necesitamos es ir todos a una".

Mompó ha abogado por "aprender de otras comunidades que sí que lo hacen, de otros pueblos que sí que lo hacen", y ha lamentado que en la Comunitat Valenciana sea una "tarea pendiente".

La consellera Nuria Martínez ha destacado que el objetivo de las Jornadas Jaume I es "fomentar y potenciar el autogobierno" y ha explicado que contarán con la participación de "miembros de la sociedad civil, expertos, historiadores, cronistas, catedráticos, con el fin de abrir la vía para poder profundizar en esa competencia de nuestro Estatut d'Autonomia relativa al autogobierno".

Desde la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, se impulsan estas jornadas históricas y técnico-jurídicas, destinadas a todos aquellos agentes sociales, políticos y representativos que puedan a su vez efectuar una labor de divulgación pedagógica que se desarrollará a lo largo del presente año.

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha manifestado el "apoyo rotundo y satisfacción al acto que hoy la Diputació de València y Conselleria de Justicia, es decir la Generalitat Valenciana, organizan".