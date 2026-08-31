Morant afirma que puede seguir compatibilizando ser candidata y ministra: "No hay nada programado, no es una estrategia"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante una reunión con el grupo parlamentario socialista en Les Corts, a 31 de agosto de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido que puede seguir compatibilizando el hecho de ser candidata a la Presidencia de la Generalitat y ministra del Gobierno de España a la vez, ha asegurado que se siente "útil" en la Comunitat Valenciana con esta doble responsabilidad, al tiempo que ha negado que esto sea "una estrategia" ni que haya "nada programado" sobre su salida del Ejecutivo central.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, donde ha garantizado que su calendario "será trepidante y será valenciano", pero ha asegurado: "No lo conozco ni yo". En todo caso, ha reivindicado su utilidad como "ministra valenciana" que lleva los problemas de estos ciudadanos "al seno del Gobierno" para que tome "las decisiones que están alineadas a mis intereses, los valencianos y las valencianas". "Ese es mi trabajo y me siento muy orgullosa", ha remarcado.

En este punto, ha hecho hincapié en que no deja de estar en la Comunitat porque, según ha reivindicado, "no es incompatible" ser candidata y ministra a la vez. "Yo vivo aquí, me desplazo a Madrid a cumplir con mis obligaciones y competencias como ministra. Pero mi vida, y de hecho hago la declaración de la renta de toda la vida aquí, porque es mi vivienda y mi domicilio particular", ha indicado. Por tanto, ha afirmado que continuará "trabajando como ministra y defendiendo desde el Gobierno de España lo que el gobierno de la Comunitat Valenciana no hace".

Sobre si puede avanzar alguna pista de cuándo abandonará el cargo de ministra, Diana Morant ha asegurado que no porque "no hay nada programado" al respecto. "No es una estrategia. Eso me gustaría comentarlo con la ciudadanía. No estoy haciendo números por intereses personales. Creo que mi trabajo como ministra del Gobierno de España ha sido y está siendo un buen trabajo como ministra de Ciencia pero también como ministra valenciana", ha defendido.

Como ejemplo de ello ha mencionado los "muchos retos" pendientes como la financiación autonómica y los hitos conseguidos como incorporar el asesoramiento científico a través del CSIC a los incendios de Castellón de este verano ante el "gobierno negacionista" de la Comunitat Valenciana, al que le falta "esa voz de la ciencia". "Continúo pensando que puedo compatibilizar el trabajo de ministra con el trabajo de líder de la formación del PSPV", ha zanjado.