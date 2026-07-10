Morant, sobre Argüello (CEE): "No sé si es el presidente de la Conferencia Episcopal o un colaborador de Vox"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, de ser "un colaborador de Vox" tras las palabras de este sobre la deriva ética del sistema democrático, después de que afirmara que "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones" y añadiera que a las "pruebas" se remite.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes antes de participar en València en el acto de presentación del estudio 'Valor e impacto en los centros tecnológicos FEDIT', preguntada tanto por las manifestaciones de Argüello como por la respuesta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que le afeó a este sus declaraciones y le preguntó: "¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como "banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito?".

"Podría repetir la respuesta del señor Bolaños. No sé si --Luis Argüello-- es el presidente de la Conferencia Episcopal o un colaborador de Vox, atendiendo también a que da mítines con Vox", ha señalado Morant, y ha deslizado: "De manera que, si queremos, podemos generalizar y decir que la Iglesia en nuestro país es de Vox".