Morant celebra que Ábalos entregue el acta y dice que la alcaldesa de Llaurí "cumple con los requisitos" para relevarlo

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha expresado su "satisfacción" por el hecho de que José Luis Ábalos haya decidido finalmente entregar su acta de diputado en el Congreso, al tiempo que ha defendido que la alcaldesa de Llaurí, Ana María González Herdaro, "cumple todos los requisitos" para ocupar ese puesto.

Así lo ha manifestado Morant, que este jueves ha visitado la localidad de Chiva (Valencia), afectada por la dana, a preguntas de los medios sobre la renuncia de Ábalos y el hecho de que la primera edil de Llaurí, la socialista Ana María González Herdaro, vaya a ocupar el escaño que deja libre el exministro.

Para la secretaria general de los socialistas valencianos, que Ábalos deje su lugar en la cámara baja es "un motivo de alegría y de satisfacción". "Como secretaria general del PSPV le había exigido el acta al señor Ábalos porque pertenece al votante socialista de la Comunitat Valenciana. Es un escaño que se sacó en el Congreso de los Diputados y que pertenece a los votantes", ha remarcado.

"Es verdad --ha reconocido-- que la ley dice que el acta de diputado es personal e intransferible y en ese caso el señor Ábalos estaba, si me permiten, apropiándose de ese acta y agarrándose a ella. Pero lo cierto es que es una gran noticia para nosotros que hemos celebrado y entrará, como dice la ley, la compañera siguiente que estaba en la lista".

De esta forma, ha insistido, "volverá ese voto al grupo socialista en el Congreso y sumará, junto con el resto de diputados, socialistas en las políticas de progreso que siempre defendemos los socialistas allá donde estamos".

Cuando se le ha preguntado por el hecho de que González en 2021 fue condenada a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir ebria --con una tasa superior a los 0,6 miligramos de alcohol--, Morant ha señalado que "hay que explicar a la ciudadanía cuáles son los mecanismos que hay para precisamente sustituir a un diputado que deja el acta".

"La ley lo que marca es que corre la lista y, por tanto, la siguiente persona de la lista es la que en este caso está llamada a coger ese acta. Y la compañera alcaldesa de Llaurí cumple todos los requisitos para ser diputada en el Congreso de los Diputados y por tanto yo no tengo nada más que decir a ese respecto", ha zanjado.