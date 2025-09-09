Muere ahogado un anciano de 88 años en la playa de Poniente de Benidorm

Archivo - Imagen de la playa de Poniente de Benidorm - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 88 años ha muerto ahogado este martes por la mañana en la playa de Poniente de Benidorm (Alicante), según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso del suceso sobre las 11.30 horas, tras lo que ha movilizado una ambulancia del servicio de ayuda médica urgente (SAMU).

El equipo médico ha realizado las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otras técnicas de estabilización al varón, pero no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento. La autopsia revelará las causas.

El CICU recuerda que en la web del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad https://ses.san.gva.es/es/consells se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.