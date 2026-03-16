Una mujer con esclerosis múltiple lanza una recogida de firmas para pedir un control más estricto de petardos en Fallas

Archivo - Imagen de archivo de petardos. - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alba, una valenciana de 35 años con esclerosis múltiple, impulsa uan recogida de formas para solicitar al Ayuntamiento de València que regule "de forma más estricta" el uso de petardos durante las Fallas.

Más de 16.000 personas han mostrado su apoyo hasta el momento esta iniciativa, promovida en la plataforma Change.org.

Alba explica en su petición que "el ruido constante y las situaciones de estrés pueden desencadenar brotes de su enfermedad". "Tengo esclerosis múltiple y las situaciones de estrés pueden provocarme brotes: que me falle la pierna, que no pueda coordinarme bien, que me tiemblen las manos o incluso quedarme inmovilizada durante horas", relata.

La impulsora de la petición explica que, para ella, escuchar petardos durante días a cualquier hora no es una simple molestia, sino "una amenaza real" para su salud.

En este punto, recalca que su objetivo "no es acabar con las Fallas", sino encontrar "una forma de celebrarlas que tenga en cuenta también la salud y el descanso de quienes viven en la ciudad".

"He sido fallera. No digo que se prohíban las Fallas ni quiero fastidiarle la fiesta a nadie. Quiero que se celebren sin poner en peligro la salud y el descanso de otras personas", señala.

En concreto, la petición aboga por que el uso de petardos quede limitado a profesionales pirotécnicos y a momentos organizados y controlados, como las mascletàs y otros actos oficiales.

"La pólvora no es un juego. Es peligrosa, genera un enorme impacto acústico y no tiene sentido que cualquiera pueda lanzar petardos a cualquier hora durante tantos días", argumenta.

Además del impacto en su salud, Alba explica que el ruido también afecta a su entorno. Sus dos gatas, cuenta, pasan horas escondidas y temblando durante los días de mayor actividad pirotécnica.