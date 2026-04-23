Una mujer recorre siete kilómetros andando con sus hijos hasta el cuartel de Carlet para denunciar maltrato

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha recorrido unos siete kilómetros andando con sus hijos menores, de tres y 13 años, hasta el cuartel de Carlet (Valencia) para denunciar los presuntos malos tratos que estaba sufriendo por parte de su pareja.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, el incidente tuvo lugar hace unos días, cuando una mujer decidió huir de su vivienda por la noche, junto con sus hijos menores, para denunciar la situación que estaba atravesando.

Al parecer, la mujer salió de la casa algo desorientada y acudió con sus hijos, la niña de tres años en brazo, hasta el cuartel de Carlet de la Guardia Civil. Tenía más próximo el cuartel de Llombai pero decidió acudir hasta Carlet.

Mientras andaba por la carretera, un vehículo paró y les ayudó. Les trasladó a los tres hasta el cuartel, donde la mujer relató ante los agentes los malos tratos que sufría.

Tras ello, los agentes facilitaron a la mujer comida, pañales y ropa hasta que se hizo cargo de ella y de los menores Servicios Sociales.

La Guardia Civil se trasladó hasta el domicilio en el que se encontraba la pareja y lo detuvo. El hombre opuso resistencia y ocasionó lesiones menores a uno de los agentes. En la vivienda, los efectivos hallaron droga.

Según ha adelantado Las Provincias, la víctima dormía en el suelo de un garaje de una vivienda con su dos hijos y escapó para protegerlos de su pareja, un presunto traficante que, tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad con medidas cautelares como alejamiento y la obligación de firmar en el juzgado de forma periódica.

INVESTIGACIÓN "EN MARCHA"

Al respecto, preguntada por este asunto en un acto, la delegada del Gobierno en la Comunita Valenciana, Pilar Bernabé, ha apuntado que esta investigación está en marcha y que los hechos sucedieron hace unos días.

Y ha vuelto a remarcar: "El sistema trabaja para combatir una violencia que existe, la violencia de género que va en contra de las mujeres por el mero hecho de serlo y aquellos que la niegan no colaboran, no contribuyen y no ayudan". "Es indecente que haya gobiernos que están poniendo en práctica una política activa de negacionismo", ha rematado.