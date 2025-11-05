Munilla evita valorar que se haya apartado a un cura acusado de abusos en Alicante y alude al comunicado de los jesuitas

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha evitado hacer una valoración sobre que la Compañía de Jesús haya apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote jesuita --que en la actualidad ocupaba un cargo en la Conferencia Episcopal Española (CEE)-- acusado de abusos sexuales a un menor, presuntamente ocurridos en la primera década del siglo XXI en Alicante y Zaragoza. Así, se ha remitido al comunicado que la orden religiosa ha difundido al respecto y cuya redacción ha calificado como "muy bien aquilatada".

De esta manera lo ha indicado este miércoles el prelado en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de un informe de libertad religiosa en la sede del Obispado en la capital alicantina.

Sobre este asunto, ha apuntado: "La verdad es que no tengo noticia de ello, porque, dentro de lo que es el proceder jurídico de la Iglesia, las congregaciones religiosas tienen una independencia y no es el obispado el que tramita las cuestiones referidas a los religiosos".

"Ha sido la propia Compañía de Jesús la que lo ha tramitado y, de hecho, yo lo he conocido como vosotros por la nota de prensa que ayer sacaron los jesuitas y la Conferencia Episcopal", ha manifestado Munilla a los medios de comunicación que le han preguntado por esta cuestión.