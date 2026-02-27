La música de la posguerra revive este sábado en el MuVIM con el concierto 'Imágenes que suenan' - MUVIM

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El MuVIM acogerá este sábado, 28 de febrero, a las 19.00 horas, el concierto 'Imágenes que suenan', una propuesta del Faraig Dúo que servirá de paisaje sonoro a la exposición 'Luis Vidal Corella. Crónica fotográfica de la posguerra en València'.

La entrada al evento será gratuita y de acceso libre hasta completar el aforo, permitiendo al público disfrutar de la música rodeado por las propias obras del fotógrafo, ha explicado el museo en un comunicado.

La iniciativa, impulsada desde la delegación de Memoria Democrática de la Diputació de València, propone un diálogo artístico entre las cerca de 200 instantáneas del fotoperiodista y un repertorio musical que recorre la historia emocional de la ciudad desde la República hasta la posguerra.

La vicepresidenta primera de la Diputació y responsable de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha destacado que esta actividad musical complementa una muestra que "permite acercarnos a la obra de uno de los fotógrafos más importantes de la historia reciente valenciana y mirar, a través de sus imágenes, una València marcada por la Guerra Civil y la posguerra".

Enguix ha señalado que, al igual que las fotografías de Vidal Corella capturan "un resumen visual de cómo se vivía y de cómo era el día a día de la ciudad", este concierto busca ampliar la mirada sobre ese periodo para "ayudarnos a entender mejor nuestra propia historia" a través del oído.

Bajo la interpretación de la soprano Quiteria Muñoz y el pianista Christian Roca-Romero, el programa se estructura en bloques que reflejan el recorrido expositivo. La sesión se iniciará con 'Amor y Galanteo', incluyendo piezas de Granados, Obradors, Toldrà y Rodrigo, para dar paso a la 'Crónica de la Guerra', donde resonarán composiciones de Manuel de Falla y Federico García Lorca.

Esta sección musical acompañará la parte de la muestra que reúne más de 80 fotografías inéditas rescatadas de archivos nacionales que documentan la contienda en escenarios como el frente de Teruel. La segunda parte del concierto abordará 'La Posguerra: Identidad y Reconstrucción', con obras de Matilde Salvador y Antonin Dvorák, coincidiendo con el ámbito más extenso de la exposición, que retrata la València entre 1939 y 1959.

En esta etapa, las imágenes de la simbología del régimen y los actos multitudinarios conviven con escenas de represión y hambre, realidades que el Faraig Dúo evocará antes de cerrar con un bloque dedicado a la infancia y un epílogo sobre el paso del tiempo.

La exposición, que incluye además objetos originales como las cámaras del propio Vidal Corella y materiales de la época, podrá visitarse en el MuVIM hasta el próximo 29 de marzo.