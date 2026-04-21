Naturgy afirma que no habrá problemas de suministro de gas y "los precios van a ser competitivos"

Archivo - Fachada de la sede de Naturgy - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALENCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Head of LNG Bunkering de Naturgy, Antonio Miranda, ha afirmado este martes que en España "no vamos a tener falta de suministro" de gas y "los precios van a ser competitivos", al tiempo que ha resaltado la infraestructura con la que cuenta el país.

Así lo ha señalado, preguntada por la garantía de suministro de gas en el marco del conflicto de Oriente Medio, durante una mesa redonda en València en el marco de la jornada 'Aprendizajes y hoja de ruta tras un año del apagón: resiliencia, competitividad y gobernanza energética', organizada por AVAESEN.

El responsable de Naturgy ha destacado que el apagón generalizado del abril pasado puso de manifiesto la "robustez" del sistema eléctrico español, por lo que "la tranquilidad que podemos tener en nuestro sistema es absoluta". Ha resaltado el progreso de España en materia de energías renovables y la competitividad de los precios de la electricidad.

Miranda ha asegurado que es "indudable" que España tendrá suministro y ha destacado que, aunque sea un país con pocos recursos fósiles, cuenta con siete de las 17 plantas de regasificación que hay en Europa. De hecho, ha destacado que sin tener explotaciones de gas natural, en 2022 y en pandemia exportó gas a otros países.

Asimismo, ha explicado que en 2022 el coste del gas natural se multiplicó por diez y pasó de 35 euros por megavatio/hora a 350 euros y se siguió suministrando gas.

"Estamos en un entorno totalmente internacional, los condicionantes que fijan los precios en nuestro sector están plenamente influidos por los eventos en Oriente Medio y otros países", ha expuesto.

En este marco, Miranda ha señalado que "el incremento de la producción de gas natural en Australia, en Qatar y, sobre todo, Estados Unidos ha hecho que los mercados estén súper estables".

De hecho, ha apuntado que "se esperaban crecidas mucho más acusadas de lo que estamos viviendo", y ha aseverado que "los precios, si en algún sitio van a ser competitivos, va a ser en España por toda la infraestructura que tenemos".

Ha apuntado que los contratos de aprovisionamiento de Naturgy son a largo plazo y "estamos cubiertos en una parte muy importante de los contratos, y a partir de ahí el escenario para mí es de estabilidad".

Respecto a si se puede llegar a los mil megavatios por hora como en Alemania, ha apuntado que Alemania tenía "una políticamente totalmente contraria a la nuestra, prescindió del gas y no tenía plantas de regasificación", por lo que el país germano ha tenido que acelerar en seis meses proyectos que llevaban varios años aparcados.

"Nosotros tenemos siete plantas operativas que nos están permitiendo una logística que, acompañado al gas de Argelia, yo es que no veo problema de suministro", ha insistido, para zanjar: "No, no vamos a tener problemas de suministro y los precios van a ser competitivos".