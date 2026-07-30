La Nau, en bikini y "bajo el sol del régimen" para analizar las contradicciones del turismo franquista

La Nau revisa la paradoja del bikini y el turismo franquista en el 80 aniversario de la icónica prenda - LA NAU

VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el 80 aniversario del nacimiento del bikini, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) presenta la exposición 'Bajo el sol del régimen. Benidorm, el bikini y la modernidad en la España franquista (1950-1970)', una muestra que analiza las contradicciones entre la imagen de apertura y modernidad que el franquismo proyectó al exterior a través del "milagro del turismo", con destinos como Benidorm y las limitaciones propias de la dictadura.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 6 de septiembre en la Sala Oberta de La Nau, está comisariada por Lucía Sellés, graduada en Historia del Arte y estudiante del Máster de Historia del Arte y Cultura visual y de Formación del Profesorado (MAES), detalla el espacio cultural.

El recorrido reúne principalmente fotografías de archivo, prendas históricas, carteles de cine, revistas y publicaciones de la época para mostrar cómo el turismo se convirtió en una herramienta estratégica durante el desarrollismo franquista.

'Bajo el sol del régimen' examina la construcción del imaginario turístico asociado a Benidorm, convertido en símbolo del turismo de masas y en escaparate internacional de una España que pretendía presentarse como moderna y abierta, en pleno régimen franquista. También incorpora obras cedidas por Equipo Límite, integrado por Cari Roig y Cuki Guillén, que dialogan con el material documental.

El bikini, prenda creada el 5 de julio de 1946 por el ingeniero francés Louis Réard, cumple ahora 80 años convertida en uno de los grandes iconos del siglo XX.

Para la comisaria de la exposición, uno de los episodios más significativos que recoge la exposición, y que precisamente se ha convertido en la imagen del cartel, es el protagonizado por la joven británica Marjorie Roberts en 1959. Según explica, Roberts fue multada en Benidorm por cruzar el paseo marítimo en bikini, un caso ampliamente difundido por la prensa internacional que acabó convirtiéndose en un incidente diplomático.

"¿ENTONCES CUÁL ME QUITO?"

Mientras el régimen utilizaba la imagen de mujeres en bikini para promocionar una España moderna y abierta, seguía imponiendo una estricta normativa sobre la moral y la "'decencia' femenina". La investigadora añade que la respuesta de la turista fue: "¿Entonces cuál me quito?, lo que simbolizó el carácter paradójico de unas restricciones que chocaban con la imagen de apertura que se pretendía proyectar al exterior.

La exposición forma parte de la quinta edición de Activa Cultura, el programa del Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social de la UV que impulsa y financia proyectos culturales concebidos y desarrollados por estudiantado y jóvenes investigadoras e investigadores de la institución. Está dotado con 16.000 euros para llevar a cabo las ocho propuestas seleccionadas de la cultura propuesta por el estudiantado.

EXPOSICIONES EN AGOSTO

Todas las exposiciones de La Nau, de entrada libre, se pueden visitar durante agosto en horario especial, de martes a domingo de 10 a 14 horas.

Además de 'Bajo el sol del régimen', el público podrá recorrer la mayor exposición retrospectiva dedicada hasta la fecha al historietista e ilustrador valenciano Miguel Calatayud, Premio Nacional de Cómic. 'Línea, luz, color. Los cómics de Miguel Calatayud', abierta en la Sala Acadèmia hasta el 19 de octubre. Reúne cerca de 350 originales, publicaciones y obras inéditas que recorren más de cinco décadas de la trayectoria de uno de los autores fundamentales para entender la renovación del cómic y la ilustración en España.

La programación se completa con 'Arte, dolor y compromiso. Mujeres en la Colección Martínez Guerricabeitia', en la Sala Martínez Guerricabeitia de La Nau. Reúne el conjunto de obras realizadas por las artistas presentes en la colección universitaria: Manuela Ballester, Jacinta Gil, Carmen Calvo, Isabel Oliver, Carmen Grau, Ana Teresa Ortega o Rosa Torres.

Y con la exposición inaugurada esta semana en la Sala Duc de Calàbria: 'La memòria de Jaume I. Edicions i traduccions del Llibre dels fets', que recorre la historia editorial de la autobiografía del monarca y reivindica su valor como uno de los grandes textos fundacionales de la literatura y la cultura valencianas.